유튜브 검색창 갈무리(왼쪽), 시판되고 있는 액상형 전자담배 모습.

전자담배와 무연담배를 일반담배보다 덜 해로운 제품으로 인식하는 성인과 청소년이 적지 않은 것으로 나타났다.

특히 액상형 전자담배와 궐련형 전자담배, 니코틴 파우치 등 무연담배는 일반담배보다 유해하다고 인식하는 비율이 크게 낮았다.

29일 한국담배규제연구교육센터가 보건복지부 용역으로 수행한 '담배 성분 정보 공개 및 활용 방안 연구'에 따르면 지난해 9월 성인 3000명과 청소년 1000명을 대상으로 담배 제품별 유해성 인식을 조사한 결과 이같이 나타났다.

성인 응답자 가운데 일반담배가 매우 해롭다고 인식한 비율은 65.7%였다. 비흡연자는 78.2%가 일반담배를 매우 해롭다고 답했지만, 현재 흡연자는 46.9%에 그쳤다. 청소년의 경우 79.0%가 일반담배의 유해성을 인식했다.

전자담배와 무연담배에 대한 유해성 인식은 상대적으로 낮았다. 액상형 전자담배가 해롭다고 응답한 비율은 성인 40.2%, 청소년 53.3%였다. 궐련형 전자담배는 성인 43.2%, 청소년 57.2%였으며, 니코틴 파우치 등 무연담배는 성인 35.6%, 청소년 48.6%에 불과했다.

제품 유형별로는 일반담배의 유해성 인식이 가장 높았고 궐련형 전자담배, 액상형 전자담배, 무연담배 순으로 낮아졌다.

제품을 덜 해롭다고 생각하는 이유로는 냄새와 연기가 적다는 점이 주로 꼽혔다. 궐련형 전자담배를 해롭지 않다고 인식하는 이유로 청소년의 17.4%, 성인의 15.6%가 '냄새와 연기가 적어 피해가 적다고 느껴서'라고 답했다.

액상형 전자담배의 경우 청소년은 ‘냄새가 적고 주변에 영향이 적다고 생각해서’(17.8%)를 가장 많이 꼽았다. 성인은 ‘니코틴만 포함되고 타르 등 발암물질이 없다고 생각해서’(19.6%)라는 응답이 가장 많았다.

무연담배에 대해서는 청소년의 18.8%가 ‘연기가 없어 간접흡연 피해가 없다고 생각해서’라고 답했다. 성인은 ‘금연보조제처럼 보여 흡연량 조절이나 금연에 도움이 된다고 생각해서’라는 응답이 16.7%로 가장 많았다.

연구팀은 “청소년과 성인 모두에서 전자담배·궐련형 전자담배·무연담배를 덜 해롭다고 보는 경향이 있었다”며 “특히 성인은 일부 제품을 금연 전환용 또는 기존 궐련보다 안전해 보이는 대안 제품으로 오인했고, 청소년은 제품의 향 등이 유해성 인식 왜곡에 크게 영향을 미치고 있었다”고 밝혔다.

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