28일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 제100회 메이시스 추수감사절 퍼레이드에서 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 호랑이 캐릭터 더피를 형상화한 대형 풍선이 센트럴파크 웨스트를 지나고 있다. UPI=연합뉴스

미국 뉴욕의 메이시스 추수감사절 퍼레이드가 강풍 예보로 이틀 연기돼 28일(현지시간) 열렸다.

1924년 시작된 이 퍼레이드가 추수감사절 당일이 아닌 날 열린 것은 이번이 처음이다.

대체로 맑은 날씨 속에 열린 이날 퍼레이드는 오전 8시 30분 센트럴파크에서 영국 싱어송라이터 레이의 공연으로 막을 올렸다. 이후 맨해튼 6번가를 거쳐 34번가 메이시스 백화점까지 약 4㎞ 구간에서 행진이 이어졌다.

거리에는 캐릭터 풍선 100개와 광대 분장을 한 참가자 1000명, 화려하게 장식된 퍼레이드 차량, 행진 악대 등이 등장했다. 관람객들은 행진 경로를 따라 인도를 가득 메우며 축제 분위기를 즐겼다.

스파이더 맨 대형 풍선. AFP=연합뉴스

스누피와 스파이더맨 등 친숙한 캐릭터와 함께 넷플릭스 인기 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 호랑이 캐릭터 더피도 지난해에 이어 대형 풍선으로 등장해 눈길을 끌었다.

일정이 갑작스럽게 바뀌면서 주최 측과 참가자들의 준비 과정에도 차질이 빚어졌다. 100회 행사를 위해 2년 반 넘게 준비해 온 주최 측은 이미 부풀려 놓은 대형 풍선의 공기를 빼고 포장해 보관한 뒤 행사 일정에 맞춰 다시 준비해야 했다.

뉴욕 체류 기간을 연장해야 했던 일부 행진 악대는 추가 체류 비용을 마련하기 위해 수만~수십만달러를 모금하기도 했다.

지난해 퍼레이드에는 현장 관람객 350만명이 몰렸다. 주최 측은 올해도 지난해와 비슷한 규모의 인파가 행사장을 찾을 것으로 예상했다.

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