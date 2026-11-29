대구 전역을 기업들이 규제 장벽 없이 신기술을 시험하고 사업화할 수 있는 ‘인공지능(AI) 실증도시’로 탈바꿈해야 한다는 제언이 나왔다.

대구시의회는 경제환경위원회 소속 박현규(북구2) 의원이 30일 열리는 제330회 정례회 제3차 본회의 5분 자유발언에서 ‘규제 혁신을 바탕으로 한 AI 실증도시 전환’을 대구시에 촉구할 예정이라고 29일 밝혔다.

박현규 대구시의원. 대구시의회 제공

박 의원은 AI 시대 도시 경쟁력의 핵심으로 ‘현장 실증 환경’을 꼽았다. 그는 “단순한 보조금이나 세제 지원보다 기업이 직접 기술을 시험하고 데이터를 활용해 시장을 선점할 수 있는 환경이 중요하다”며 “기업이 찾아오는 도시는 규제에 막히지 않고 실증이 가능한 도시”라고 강조했다.

특히 박 의원은 대구시가 보유한 기존 인프라의 ‘분절성’을 시급히 해결해야 할 한계로 지적했다. 대구는 수성알파시티, 테크노폴리스, 자율주행 시범운행지구, 국가로봇테스트필드, AI 로봇 글로벌 혁신특구, 개인정보 이노베이션 존 등 풍부한 산업∙실증 인프라를 갖추고 있다. 하지만 개별 특구와 사업 단위에만 머물러 있어 기업이 체감하는 실증 환경을 넓히는 데 한계가 있다는 분석이다.

박 의원은 시가 AI 실증도시로 도약하기 위한 3가지 구체적 실행 방안을 제안한다. △‘AI 실증도시 추진단’ 구성 및 실증 신청∙규제 상담∙기관 협의를 아우르는 원스톱 지원체계 구축 △시 관리 도로∙공공시설 개방 및 실증 책임보험 지원∙안전 보상 체계 마련을 통한 안전한 실증 환경 조성 △신산업 분야 규제특례 발굴과 가명정보 활용 범위 확대를 위한 제도 개선 등이다.

박 의원은 “대구가 가진 인프라를 제대로 연결하지 못한다면 미래 산업의 주도권과 청년 인재를 타 도시에 내줄 수밖에 없다”며 “기업이 실증을 위해 찾아오고 기술 사업화가 양질의 일자리로 이어지도록 대구시가 선제적으로 규제를 혁신해 새로운 성장 기반을 열어야 한다”고 말했다.

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