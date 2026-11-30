섭씨 45도를 웃도는 폭염 속에서 가파른 경사로를 오르고, 거친 자갈길을 내달린다. 시속 200㎞의 고속주행을 반복하고 일반도로보다 10배 가혹한 조건에서 차량의 내구성을 시험한다.

미국 모하비 사막에 주행시험장을 마련하고 21년간 차량 5000여대의 성능과 품질을 검증해온 현대차그룹은 미국 캘리포니아 주행시험장의 누적 시험 거리가 3540만㎞를 넘어섰다고 29일 밝혔다. 미국 전역의 도시와 항만, 공항 등을 잇는 국가간선도로망 전체의 약 100배에 해당하는 길이로, 지구를 883바퀴 돌거나 지구와 달 사이를 46번 왕복할 수 있는 거리다.

현대차그룹의 미국 캘리포니아 주행시험장에서 차량이 비포장도로를 달리는 모습. 현대차그룹 제공

차량 한 대가 시속 100㎞로 하루 24시간씩 약 40년간 쉬지 않고 달려야 도달할 수 있는 거리이기도 하다. 1986년 엑셀을 앞세워 미국 시장에 진출한 현대차그룹의 40년 역사와 맞먹는 시간이다.

2005년 문을 연 캘리포니아 주행시험장은 약 1770만㎡ 부지에 고속주회로와 오프로드 시험로, 사막 주행로 등 14가지 핵심 시험시설을 갖춘 현대차그룹의 북미 연구개발(R&D) 거점이다.

시속 200㎞ 주행이 가능한 10.3㎞ 길이의 고속주회로에서 신차 한 대가 시험을 통과하려면 평균 3개월간 약 4만8000㎞를 달려야 한다. 내구시험로에서는 1만㎞ 주행만으로 일반도로 10만㎞를 달린 것과 같은 수준의 내구성 검증이 이뤄진다.

현대차그룹의 미국 캘리포니아 주행 시험장에서 임직원들이 기념 촬영을 하고 있다. 현대차그룹 제공

특히 모하비 사막의 살인적인 더위를 전동화 차량의 성능을 검증하는 데 활용하고 있다. 45도 이상의 고온에서 트레일러를 견인하거나 가파른 경사로를 오르는 등 차량에 극한의 부하를 가해 배터리와 모터의 냉각 성능을 점검하는 것이다.

전동화와 고성능차 시장 확대에 발맞춰 오프로드 시험로도 초기 1개에서 7개로 늘렸다. 제네시스 GV60 마그마와 현대차 아이오닉 5 N, 아이오닉 6 N 등은 극한 환경에서 반복 주행하며 성능 유지 능력을 검증받는다.

미국 현지의 불규칙한 도로 포장과 맨홀, 포트홀(도로 파임) 등을 재현한 18가지 노면에선 승차감과 소음, 진동을 세밀하게 조율한다. 자율주행 센서의 인식 정확도와 수소연료전기차의 장거리 주행 안전성 등 미래 모빌리티 기술에 대한 검증도 이곳에서 이뤄진다.

현대차그룹의 미국 캘리포니아 주행시험장의 모습.

이 같은 품질 검증은 글로벌 자동차 시장에서의 성과로 이어지고 있다. 현대차그룹은 세계·북미·유럽 올해의 차 등 세계 3대 자동차 시상식에서 총 15개의 대상을 받았다. 2022년부터 지난해까지 아이오닉 5와 아이오닉 6, EV9, EV3가 4년 연속 세계 올해의 차에 선정됐고 올해는 팰리세이드가 북미 올해의 차 유틸리티 부문을 석권했다.

현대차그룹은 올해 미국 시장 누적 판매 3000만대를 돌파한 데 이어 지난 8월 친환경차 누적 판매 200만대를 달성했다.

현대차그룹 관계자는 “실제 도로보다 가혹한 조건에서 끊임없이 차량을 검증하는 주행시험 인프라의 고도화를 통해 전동화, 자율주행, 고성능 차의 시대에 고객의 안전과 신뢰를 확보해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

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