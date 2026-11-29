김정은 북한 국무위원장의 중국 방문이 임박했다는 관측이 나오면서 북중 정상 간 만남이 북미대화 재개로 이어질 수 있을지 주목된다.



국내 외교·안보 전문가들은 다음 달 주요 20개국(G20) 정상회의를 앞두고 북중 정상회담이 성사된다면 양국 간 전략적 공조와 경제 협력 방안 등이 폭넓게 논의될 것으로 예상했다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 10월 24일 중국의 6·25전쟁 참전 기념일을 앞두고 랴오닝성 단둥을 방문해 북중 간 혈맹관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 밝혔다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. 평양 조선중앙통신·연합뉴스

전문가들은 최근 한반도를 포함한 국내외 정세를 고려할 때 김 위원장이 방중을 추진할 만한 충분한 이유가 있다고 입을 모았지만 중국이 북미대화 재개 과정에서 어떤 역할을 할지, 내년 북미 간 대화가 성사될 수 있을지를 두고는 견해가 엇갈렸다.



다음은 29일 국내 외교·안보 전문가 4인이 연합뉴스에 밝힌 북중 정상회담 예상 의제와 북미대화 전망.



◇ 박병광 국가안보전략연구원 수석연구위원



▲ 북중 정상회담이 열린다면 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 미중, 한중, 미중러 정상회담 내용 공유, 북미 정상회담 전망 및 공동 대응 모색, 북·중·러 연대를 위한 양국 공조 방안 등이 주요 의제가 될 것으로 보인다.



이번에는 중국이 북미 정상회담을 추동하는 역할을 할 수 있다. 시진핑 중국 국가주석이 이미 그런 의도를 내비쳤고 도널드 트럼프 미국 대통령도 그런 역할을 요청했다. 중국은 2018년 북미대화 과정에서 배제됐던 경험에 따른 학습효과가 있을 것이다. 북미대화에 일정 부분 관여하는 것이 한반도에 대한 영향력을 유지하는 데 도움이 된다고 판단할 것으로 보인다.



◇ 박원곤 이화여대 북한학과 교수



▲ 중국 입장에서 김 위원장을 다시 불러들인다는 것은 북한과 한반도에 대한 자신들의 영향력을 미국에 보여주는 의미가 있다. 김 위원장 입장에서도 연말 결산을 앞두고 시 주석을 만나면 국내외적으로 자신의 위상을 높일 수 있다. 또 관광 등 북중 경제협력도 확대할 여지가 있다.



북미정상회담 가능성도 여전히 있다고 본다. 특히 제재 해제를 목표로 트럼프 대통령과 담판에 나설 수 있다. 김 위원장은 2018∼2019년에도 트럼프 대통령을 만나기 전에 시 주석과 먼저 대오를 정비했다. 다만 북한은 미국과의 담판에서 중국이 뒷배가 돼주기를 원하는 것이지 중재 역할을 바라는 것은 아니다. 내년에는 정상회담보다는 실무접촉이 먼저 이뤄질 가능성이 있다고 본다.



◇ 홍민 통일연구원 선임연구위원



▲ 김 위원장이 중국에 가야 할 이유는 충분히 있다. 김 위원장 입장에서 내부적 요인으로는 3차 전원회의를 앞두고 중국과의 경제협력을 간헐적인 수준에서 도약시키는 방안을 논의하는 것이 중요할 것이다.



대외적으로는 미국 주도로 미중러가 핵확산 관련 의제를 계속 거론하는 것이 신경 쓰일 것이라고 본다. 핵 문제에 대한 북한의 입장을 정상 간 차원에서 더욱 확고하게 전달하고 미국의 접근에 어떻게 대응할지 전략적 소통을 할 수 있을 것이다.



그러나 김 위원장의 방중을 북미회담으로 가기 위한 사전 행보로 해석하기에는 (근거가) 약한 것 같다. 북미 정상회담에 앞서 중국을 방문한다는 것은 2018년에나 어울린다. 당시에는 북한이 고립돼 있었고 중국과 러시아도 제재에 동참하고 있었다. 지금은 미국이 계속 만나자고 하는데 북한이 중국을 경유할 이유가 있나. 오히려 시 주석과의 만남을 통해 핵보유국으로서 자신들의 위상을 극대화하려는 전략일 수 있다고 본다.



◇ 정재흥 세종연구소 외교전략센터장



▲ 앞으로 북한이 중국과 러시아를 오가면서 정치·경제·외교·안보 전반에 걸쳐 협력하고 소통하는 모습이 자주 나타날 것이다. 북중 정상회담에서는 전반적인 국제정세와 현안에 대한 양국의 전략적 협력 방안이 주요 의제가 될 것으로 보인다.



중국이 북미대화를 적극적으로 추동하기는 어렵다고 본다. 과거와 상황이 달라졌기 때문이다. 핵 문제는 북한이 워낙 예민하게 생각하는 사안이라 중국이 잘못 관여했다가는 오히려 북중 관계에 부담이 될 수 있다. 결국 북미가 풀어야 할 문제다.



북한이 미국을 만날 용의가 없는 것은 아니라고 본다. 그러나 미국이 북한의 핵보유국 지위 인정, 제재 완전 해제, 대북 적대시 정책 철회 등을 행동으로 보여주지 않는 이상 대화에 나설 가능성은 작다. 이미 북한은 경제적으로 중국, 군사적으로 러시아라는 버팀목을 확보한 상황이다. 내년 초 북미대화 가능성도 크지 않다고 본다.

<연합>

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