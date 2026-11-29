하루 1~2잔의 커피를 마시는 사람은 커피를 마시지 않는 사람보다 혈전이 재발할 위험이 51% 낮다는 연구 결과가 나왔다. 특히 수술ㆍ외상 등 특정 원인으로 혈전이 발생했던 환자에서 커피 섭취와 낮은 재발 위험의 연관성이 더 뚜렷했다. 게티이미지뱅크

하루 1~2잔의 커피를 마시는 사람은 커피를 마시지 않는 사람보다 정맥혈전색전증 재발 위험이 절반 이상 낮다는 연구 결과가 나왔다.

특히 수술이나 외상, 암 등 특정 위험 요인으로 혈전이 발생한 환자에게서 이러한 연관성이 뚜렷하게 나타났다.

29일 한국식품커뮤니케이션포럼(KOFRUM)에 따르면 노르웨이 노르트뢰넬라그 병원재단과 노르웨이 북극대학 혈전연구그룹(TREC)의 멜리안 올센 연구원과 시그리드 브레칸 교수 연구팀은 정맥혈전색전증 환자 2071명을 추적 분석해 커피 섭취와 혈전 재발 위험 사이의 연관성을 확인했다.

정맥혈전색전증은 정맥 안에 혈전이 생기는 질환으로, 다리 깊은 정맥에 혈전이 발생하는 심부정맥혈전증과 혈전이 폐혈관을 막는 폐색전증을 포함한다. 혈전이 재발하면 심각한 합병증으로 이어질 수 있어 지속적인 예방과 관리가 중요하다.

연구팀은 노르웨이의 인구집단 건강조사인 트롬쇠 연구(Tromsø Study)와 트뢰넬라그 건강연구(Trøndelag Health Study) 자료를 활용했다. 첫 정맥혈전색전증을 경험한 환자 2071명의 기존 커피 섭취 습관과 이후 혈전 재발의 관계를 분석했다. 추적 기간의 중앙값은 2.8년이었으며, 이 기간 혈전이 재발한 환자는 310명이었다.

분석 결과, 하루 1~2잔의 커피를 마시는 사람은 커피를 마시지 않는 사람보다 혈전 재발 위험이 51% 낮았다. 나이와 성별, 체질량지수(BMI), 흡연 여부, 기존 심혈관질환 병력 등을 고려한 뒤에도 같은 수준의 연관성이 확인됐다.

커피를 많이 마신다고 재발 위험이 계속 낮아지는 것은 아니었다. 하루 6잔을 초과해 마시는 사람은 커피 비섭취자보다 재발 위험이 29% 낮은 방향으로 나타났지만, 통계적으로 유의한 차이는 아니었다. 커피 섭취량과 혈전 재발 위험이 비례하는 양상은 확인되지 않은 것이다.

혈전이 처음 발생한 원인에 따라서도 결과가 달랐다. 수술이나 외상, 암 등 특정 위험 요인과 관련해 혈전이 발생한 환자에서는 커피 섭취군의 재발 위험이 비섭취군보다 50% 낮았다. 반면 뚜렷한 원인 없이 혈전이 발생한 환자에서는 커피 섭취와 재발 위험 감소 사이의 연관성이 확인되지 않았다.

연구팀은 커피에 함유된 폴리페놀 등 생리활성 성분이 혈액응고와 혈소판 기능에 영향을 미칠 가능성에 주목했다. 기존 연구에서는 커피 성분이 혈액응고에 관여하는 제8응고인자와 폰빌레브란트인자(von Willebrand factor), 혈소판 기능 등에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 가능성이 제기된 바 있다.

연구팀은 이번 결과가 혈전을 경험한 사람에게 커피 섭취가 재발 위험 측면에서 잠재적인 이점과 관련될 가능성을 보여준다고 평가했다.

그러나 이번 연구는 관찰연구인 만큼 커피가 혈전 재발을 직접 예방한다고 단정할 수는 없다. 커피 섭취 정보도 첫 혈전 발생 이전에 수집된 것이어서, 혈전 발생 후 커피를 마시기 시작하면 재발 위험이 낮아진다는 의미도 아니다.

따라서 혈전 환자는 커피 섭취를 이유로 항응고제 치료를 변경하거나 중단해서는 안 된다고 연구팀은 강조했다.

이번 연구 결과는 국제학술지 ‘혈전증·지혈 연구와 실제(Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis)’ 2026년 10월호에 게재됐다.

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