세종대학교는 세종대왕의 애민정신과 창조정신을 계승해 1940년 개교한 이래 창의적 인재 양성과 학문 발전에 힘써 왔습니다. 특히 교육과 연구의 혁신을 바탕으로 세계적인 대학으로 성장하며 글로벌 경쟁력을 높이고 있습니다.

2027 US News 세계대학평가 국내 6위, THE 세계대학평가 국내 8위, QS 세계대학평가 국내 12위 등 주요 세계대학평가에서 우수한 성과를 거두며 교육과 연구의 우수성을 인정받고 있습니다.

이희수 홍보실장

이번 광고의 슬로건인 ‘세상 世 으뜸 宗’에는 세계를 무대로 최고를 향해 도전하는 세종대학교의 의지를 담았습니다. 세종대왕 동상과 캠퍼스 전경을 통해 대학의 역사와 정체성을 표현하고, 세계대학평가 성과를 함께 제시해 글로벌 대학으로 성장하는 세종대학교의 위상을 강조했습니다.

앞으로도 세종대학교는 창의와 혁신을 통해 미래 사회를 이끌 인재를 양성하고, 세계 속에서 빛나는 대학으로 도약하겠습니다.

●심사위원 서구원(한양사이버대 광고미디어학과 명예교수) 박찬준(세계일보 상무)

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