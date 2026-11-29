우리은행의 진정성 있는 메시지에 공감해 주신 심사위원 여러분과 독자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

한국 문학의 거목 故 박경리 선생은 1954년, 우리은행의 전신인 상업은행 용산지점에서 근무하며 문학가의 꿈을 키우셨습니다.

이번 광고는 박경리 선생의 탄생 100주년을 맞아 우리은행의 127년 역사 속에 함께했던 선생과의 특별한 인연을 재조명하고, 그 속에 담긴 ‘우리’의 가치를 되새기고자 기획했습니다.

우리 민족의 역사와 삶을 문학이라는 방식으로 고스란히 기록해 온 박경리 선생처럼, 우리은행도 금융이라는 다른 방식으로 우리의 삶을 지켜왔다는 메시지를 담았습니다.

지면 디자인 역시 선생의 문학적 발자취와 우리은행의 헤리티지가 자연스럽게 어우러지도록 표현하는 데 주력했습니다. 원고지 위에 대하소설 『토지』의 구절인 ‘그 동안 과연 세월은 흘렀는가. 흘러갔는가.’를 배치해 시대를 넘어 이어지는 가치에 주목했습니다. 또한 환하게 미소 짓는 선생의 흑백 사진과 힘 있는 캘리그래피를 조화시켜 역사적 인연의 무게와 문학적 울림을 더했습니다.

단순히 오랜 역사를 조명하는 데 그치지 않고, 그 속에 깃든 소중한 인연을 통해 우리은행만이 전할 수 있는 이야기를 담았다는 점에서 이번 프로젝트가 더욱 뜻깊습니다.

앞으로도 브랜드가 지닌 고유한 가치와 이야기를 발굴하고, 진정성 있는 메시지로 독자들의 깊은 공감을 이끌어낼 수 있는 좋은 광고를 만들기 위해 노력하겠습니다.

●심사위원 서구원(한양사이버대 광고미디어학과 명예교수) 박찬준(세계일보 상무)

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