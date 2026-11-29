1985년, ‘최고의 친절, 최고의 정성, 절대 안전'이라는 경영이념을 바탕으로 설립된 세일여행사는 지난 41년간 대한민국 여행업의 발전과 함께 성장해 왔습니다.

대통령 관광진흥탑을 비롯해 문화체육관광부와 한국여행업협회 우수 여행업체 선정, 국토교통부 장관상 수상 등 다양한 성과를 통해 여행 전문기업으로서의 신뢰와 가치를 인정받아 왔습니다.

그동안 여행의 모습은 크게 달라졌습니다. 여행 트렌드는 끊임없이 변화했고, 여행상품은 더욱 다양해졌으며, IT 기술의 발전은 여행을 준비하고 경험하는 방식까지 바꾸어 놓았습니다.

이번 광고는 이러한 시대의 변화를 사진 액자와 디지털 기기의 변화로 표현하고, 1986년부터 2026년까지 이어지는 여행의 모습을 통해 세일여행사가 걸어온 41년의 시간을 시각적으로 담아냈습니다.

하지만 시대가 변하고 여행의 방식이 달라져도 변하지 않는 것이 있습니다.

세일여행사는 국내외 여행은 물론 청소년 수련 및 교육여행, 항공 및 전세버스 등 다양한 서비스를 제공하는 종합여행사로써 지난 41년간 시대의 흐름에 맞춰 끊임없이 변화하고 발전해 왔지만, 고객에게 최고의 여행 경험과 소중한 추억을 선사한다는 본질적인 가치는 한결같이 지켜왔습니다.

이번 광고는 단순히 지나온 시간을 기념하는 데 그치지 않고, 고객의 인생에 오래도록 기억될 행복한 여행의 순간마다 세일여행사가 함께해 왔으며, 앞으로도 함께하겠다는 약속을 담고 있습니다.

세일여행사는 앞으로도 변함없는 신뢰와 정성으로 고객의 인생에 가치 있는 추억을 만들어 가겠습니다.

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