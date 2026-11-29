고객의 금융 생활을 더욱 편리하게 만들기 위한 신한은행의 노력이 이번 광고대상 수상으로 이어지게 되어 매우 뜻깊게 생각합니다.

최근 금융시장은 디지털 기술의 발전과 함께 고객의 금융 생활 전반을 하나의 플랫폼에서 편리하게 이용할 수 있는 통합 금융 서비스의 중요성이 높아지고 있습니다.

김정훈 브랜드홍보그룹 그룹장

신한은행은 이러한 금융 환경의 변화와 고객의 니즈에 발맞춰 더욱 쉽고 편리한 금융 경험을 제공하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

이번 신문광고는 ‘내 손 안의 금융 우주’라는 콘셉트 아래, 은행을 넘어 증권, 카드, 보험 등 다양한 금융 서비스를 하나의 앱에서 편리하게 이용할 수 있는 ‘신한 슈퍼SOL'의 차별화된 가치를 전달하기 위해 제작되었습니다.

신한 슈퍼SOL의 대표 모델인 배우 박보검의 세련되고 신뢰감 있는 이미지와 신한의 브랜드 컬러인 블루를 활용해 강렬하고 감각적인 비주얼을 구현했습니다.

특히 ‘은행, 증권, 카드, 보험이 다 모였다', ‘이제, 다른 금융앱은 다 잊게 될 거예요'라는 직관적이고 자신감 있는 카피를 통해 복잡했던 금융 생활을 하나의 앱으로 간편하게 해결할 수 있다는 메시지를 전달하고자 했습니다.

신한은행은 앞으로도 고객의 일상에 실질적인 편리함과 새로운 가치를 더하는 금융 서비스를 제공하기 위해 노력하겠습니다.

‘내 손 안의 금융 우주, 신한 슈퍼SOL'과 함께 더욱 편리하고 스마트한 금융 생활을 경험해 보시길 바랍니다.

●심사위원 서구원(한양사이버대 광고미디어학과 명예교수) 박찬준(세계일보 상무)

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