‘나의 꿈이 이루어지는 곳, 선문대학교’라는 메시지에는 학생 한 사람 한 사람의 꿈과 가능성을 존중하고, 이를 실현하기 위해 함께 성장하는 대학의 가치와 비전을 담았습니다. 선문대학교는 AI·소프트웨어, 미래 모빌리티 등 미래산업 교육을 강화하고, 기업과 연계한 실무교육, 연구, 지역사회 협력, 글로벌 교육을 통해 학생들이 자신의 역량을 키우고 꿈을 구체화할 수 있도록 다양한 기회를 제공하고 있습니다.

기업과 함께 미래산업 인재를 양성하고, 학생들이 해외연수와 국제교류를 통해 글로벌 역량을 키우며, 대학의 교육과 연구성과를 지역사회와 산업의 성장으로 연결하는 선문대학교의 모습을 광고에 담고자 했습니다. 이번 수상은 대학이 추구하는 교육 가치와 비전을 대외적으로 알리는 의미 있는 성과라고 생각합니다.

박정홍 홍보대외협력국장

앞으로도 선문대학교의 차별화된 교육 경쟁력과 다양한 성과, 무엇보다 학생들의 성장과 성공 이야기를 진정성 있는 콘텐츠로 전달해 대학의 브랜드 가치를 높이고, 더 많은 사람에게 선문대학교의 매력과 가능성을 알릴 수 있도록 노력하겠습니다. 뜻깊은 상을 주신 세계일보에 감사드립니다.

●심사위원 서구원(한양사이버대 광고미디어학과 명예교수) 박찬준(세계일보 상무)

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