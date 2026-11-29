가공생선구이 시장 1위 비비고 생선구이는 시장 침투율을 더욱 강화하고 신규 고객의 구매를 유도하기 위한 새로운 성장 모멘텀이 필요했습니다.

생선구이의 냄새와 조리의 번거로움 때문에 취식을 망설이는 소비자들의 pain point를 해결하고 기존 ‘밥반찬'에 머물던 소비 TPO를 고급 요리, 캠핑, 토핑, 파스타 등 다채로운 식단으로 소비 TPO를 넓히고자 했습니다.

김숙진 식품마케팅실장

기존 생선구이를 넘어선다는 의미를 담아 ‘생선을 넘다’라는 직관적인 슬로건을 개발하고, 이를 유쾌한 일상공감형 영상 캠페인으로 풀어냈습니다. 뚜렷한 개성과 높은 대중적 호감도, 폭넓은 연기 스펙트럼을 보유하고 있는 김남길·전미도 배우를 ‘생구부부’로 발탁하여, 제약 없는 TPO를 가장 직관적으로 보여주기 위해 기획된 5종의 시리즈 포스터입니다. 영상 캠페인에서 보여준 유쾌함을 포착해, 이를 인쇄 매체만의 시각적 매력으로 극대화하여 깊은 공감을 이끌어냈습니다. 이를 위해 가족사진, 로맨틱 코미디, 발리우드 등 익숙한 영화 장르의 클리셰를 차용하고 구도를 비틀어, ‘장르의 선을 넘는’ 반전으로 캠페인의 핵심 메시지를 위트 있게 담아냈습니다.

시리즈를 대표하는 ‘캠핑 편’에서 손을 번쩍 든 아빠와 아이, 그리고 그 옆에 낭만적인 무드로 여유롭게 연어 스테이크를 즐기는 아내의 모습을 절묘하게 대비시켰습니다. 이 코믹한 상황을 통해 ‘선 넘는’ 메시지와 함께 남녀노소 누구나, 캠핑을 포함한 어떠한 상황에서도 쉽고 간편하게 생선구이를 즐길 수 있다는 확장된 TPO를 명확하고 유쾌하게 전달하고자 했습니다.

●심사위원 서구원(한양사이버대 광고미디어학과 명예교수) 박찬준(세계일보 상무)

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