인천도시공사(iH)가 세계일보 광고대상에서 iH 캐릭터 ‘공삼이’를 통해 ‘공기업 대상’을 받게 돼 무척 기쁘게 생각합니다.

‘공삼이’의 이름에는 인천을 향한 특별한 마음이 담겨 있습니다. 인천의 지역번호인 ‘032’에서 착안해서 지은 이름으로, 태어날 때부터 인천과 함께하는 캐릭터라는 정체성을 담았습니다.

조금숙 경영혁신본부장

공삼이라는 이름을 듣는 순간 시민 여러분께 인천을 떠올리게 하고, iH를 조금 더 가깝게 느끼실 수 있기를 바랐습니다.

iH는 시민의 안정적인 주거와 더 나은 도시를 위해 노력하고 있습니다. 하지만 공사의 역할과 사업이 시민 여러분께 다소 어렵고 멀게 느껴질 때도 있었을 것입니다.

공삼이는 이런 거리를 좁히고, 공사의 이야기를 시민의 눈높이에서 쉽고 친근하게 전하기 위해 만들어졌습니다.

이번 수상은 공삼이를 통해 시민과 소통하고자 했던 노력을 인정받았다는 점에서 더욱 뜻깊습니다. 공공의 가치를 시민의 일상에 한 걸음 더 가깝게 전할 수 있도록 애써주신 모든 분께 감사드립니다.

앞으로도 공삼이는 인천의 곳곳에서 시민 여러분과 만나고, iH의 소식을 좀 더 가깝게 전할 수 있는 든든한 소통의 동반자가 될 것 입니다.

공삼이와 함께 우리 iH 역시 시민의 목소리에 귀 기울이며, 신뢰받는 공기업으로서 더 살기 좋은 인천을 만드는 데 최선을 다하겠습니다.

다시 한번 소중한 상을 주신 모든 분께 감사드리며, 앞으로도 공삼이와 iH에 많은 관심과 응원을 부탁드립니다.

●심사위원 서구원(한양사이버대 광고미디어학과 명예교수) 박찬준(세계일보 상무)

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