전기는 단순한 에너지 자원이 아니라, 국가의 경쟁력을 결정짓는 핵심 인프라입니다. 현 정부가 추진 중인 ‘3대 메가프로젝트’, ‘에너지 고속도로’ 사업 역시 안정적인 전력 공급망 없이는 불가능합니다.

LS그룹은 약 100년간 전력의 흐름을 이어온 국내 대표 에너지 회사로서, 대한민국이 ‘에너지 강국’으로 도약하는 여정의 중심에 있음을 알리고자 본 광고를 기획하게 되었습니다.

허영길 홍보상무

‘전기가 곧 국가 경쟁력’이라는 단단한 믿음을 시각적 언어로 담아내어, LS가 구축해온 전력 기술의 깊이와 국가 산업 발전에 대한 헌신을 함께 전하고자 했습니다.

또한, ‘에너지 고속도로’라는 어쩌면 대중에게는 낯설 수 있는 개념을, U자형으로 전류가 흐르는 듯한 빛의 궤적과 함께 국가 전역을 잇는 전력망 이미지로 직관적으로 표현했습니다.

LS는 앞으로도 전력산업 밸류체인의 출발점인 구리(Copper)소재에서부터 발전·송전·변전으로 이어지는 통합 전력 솔루션을 앞세워, AI,로보틱스, 우주·항공에 이르는 차세대 성장 산업과 지속가능한 에너지 인프라 구축을 주도함으로써 국가 성장의 기반을 다지고 미래 산업을 선도해 나가겠습니다.

이번 광고대상을 주신 세계일보와 독자분들께 감사의 인사를 드리며, 앞으로도 LS는 지속가능한 에너지 인프라 구축과 차세대 산업 성장의 뿌리를 연결하는 브랜드로서국가 성장의 기반을 다지고 미래 산업을 선도해 나가겠습니다.

●심사위원 서구원(한양사이버대 광고미디어학과 명예교수) 박찬준(세계일보 상무)

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