KB금융그룹은 문화예술이 우리의 일상을 풍요롭게 하고, 새로운 세상을 바라보는 시각과 가능성을 넓혀주는 소중한 자산입니다. 특히 어린 시절 접하는 다양한 문화적 경험은 호기심과 상상력을 자극하고, 더 큰 꿈을 키워가는 밑거름이 됩니다.

KB금융그룹은 이러한 문화예술의 가치를 더 많은 국민과 나누고자 ‘전국 공립 박물관·미술관 무료 관람 프로젝트’를 추진하고 있습니다. 누구나 부담 없이 문화예술을 접하고 일상에서 새로운 배움과 즐거움을 발견할 수 있도록 문화 향유의 기회를 넓혀가고 있습니다.

금번 수상의 영예를 안게 된 인쇄 광고는 아이들의 눈으로 바라본 박물관의 특별한 가치를 담아냈습니다. 공룡 앞에서 힘껏 포효하고, 우주를 향한 꿈을 펼치며, 전시된 왕관 속 주인공이 되어보는 아이들의 모습을 통해 박물관이 단순한 관람의 공간을 넘어 무한한 상상력과 꿈이 자라나는 공간임을 표현했습니다. 이를 통해 오늘 박물관에서 시작된 작은 호기심이 내일의 새로운 가능성으로 이어질 수 있다는 메시지를 전하고자 했습니다.

KB금융그룹은 앞으로도 더 많은 국민이 문화예술을 가까이에서 누리고, 아이들이 다양한 경험 속에서 자유롭게 꿈을 키워갈 수 있도록 지원을 이어가겠습니다. 나아가 국민 모두의 일상에 문화의 가치를 더하고, 대한민국 문화의 더 나은 미래를 함께 만들어가는 금융그룹이 되겠습니다.

●심사위원 서구원(한양사이버대 광고미디어학과 명예교수) 박찬준(세계일보 상무)

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