24일 서울 용산구 세계일보 사옥에서 박찬준 세계일보 상무와 서구원 교수가 광고대상 심사를 하고 있다. 유희태 기자

올해의 세계광고대상 수상작들은 강한 시각적 자극을 통해 소비자의 시선을 사로잡은 다음, 브랜드에 대한 관심과 공감을 이끌어 냈다는 점에서 설득 광고의 정석을 보여 주었다. 특히 소비자가 이루고 싶은 꿈과 오래 간직하고 싶은 추억을 광고에 담아, 브랜드 스토리를 통해 자신의 기대와 경험을 느낄 수 있도록 잘 기획되었다.

이러한 설득 방식은 표현 전략의 메인 비주얼에서 잘 드러난다. 제품이 주인공인 광고에서는 제품의 특징을 생활 속에서 누릴 수 있는 구체적인 혜택으로 풀어내어, 소비자가 꿈꾸어 왔던 가치를 발견하도록 하였다.

서구원 한양사이버대 광고미디어학과 명예교수

본상인 대상에는 현대자동차의 ‘GV90 런칭편’이 선정되었다. 전원주택을 둘러싼 고즈넉한 풍경과 GV90의 당당한 모습은 제네시스가 추구하는 여유와 품격을 그려냈다. 이 광고에는 사람이 등장하지 않지만, 고품격 제품을 통해 사용자 이미지를 느낄 수 있으며, 별도의 카피 없이도 제네시스 GV90의 로고와 브랜드만으로 충분한 메시지를 전달한다. 기업PR대상은 CJ제일제당의 비비고 생선구이 ‘무한생선생활, 생선을 넘다’ 캠페인이 차지하였다. 캠핑장에서 연어 스테이크를 맛보는 장면과 공감하는 가족의 익살스러운 표정을 통해 생선구이를 즐기는 새로운 방법을 자연스럽게 제안하였다. 공기업 대상 수상작인 인천도시공사의 ‘공삼이’는 지역번호(032)에서 이름을 딴 캐릭터가 상자 속에서 선물로 튀어나오는 연출을 통해, 자칫 무거울 수 있는 공기업의 이미지를 친근하게 풀어냈다. 브랜드 대상으로 선정된 KB금융지주의 ‘문화강국의 내일은 지금 박물관에서 자라는 중’ 시리즈는 우수한 기획으로 주목을 받았다. 이 시리즈는 박물관 속 공룡, 금관, 로켓을 통해 어린이에게 꿈을 심어주고 문화적 감성을 키우는 기업의 사회적 책임(CSR) 활동을 진정성 있게 표현하였다.

금상 수상작인 LS그룹의 ‘전기가 국가 경쟁력’은 바다의 풍력발전기와 육지의 불빛을 하나의 빛으로 처리하여, 전문적이고 복잡한 전력망의 역할과 가치를 누구나 직관적으로 이해할 수 있도록 풀어냈다. 은상 수상작인 현대모비스의 ‘홀로그래픽 윈드쉴드’는 운전자의 시점에서 바라본 야간 도로 위의 정보가 디스플레이된 이미지와 헤드라인 서체가 잘 결합되어 사용자의 경험을 실감 나게 표현하였다. 동상 수상작인 선문대학교의 ‘나의 꿈이 이루어지는 곳, 선문대학교’는 교정의 조형물에 걸터앉은 학생들의 표정과 헤드라인의 [꿈:]을 통해 2030 세대의 감성을 잘 담아냈다.

부문별 우수상 가운데 금융PR 부문 수상작인 우리은행의 ‘박경리선생 100주년’은 작가의 옛 사진과 『토지』 원고지를 결합하여 역사적 업적과 아날로그 감성을 브랜드 가치로 전이시켰다. 은행 부문 수상작인 신한은행의 ‘Super SOL’은 선글라스를 낀 유명 배우가 앱 아이콘을 제시하는 연출로 시선을 사로잡으며, 은행·증권·카드·보험을 하나로 통합해 이용한다는 핵심 이점을 명료하게 전달하였다. 화장품 부문 수상작인 아모레퍼시픽의 ‘아이오페 슈퍼바이탈 크림 6세대’는 얼굴 윤곽 안쪽에서 퍼지는 빛을 첨단 이미지로 구현해 내며, ‘속탄력’ 강화라는 제품의 핵심 기능을 설득력 있게 전달하였다. 대학 부문 수상작인 세종대학교의 ‘세상 世 으뜸 宗’은 캠퍼스를 배경으로 세종대왕상을 메인 비주얼로 활용하며, 대학평가 성과를 카피로 제시함으로써 대학교의 명성을 설득력 있게 표현하였다. 여행 부문 수상작인 세일여행사의 ‘41년의 시간, 변함없는 세일여행사의 약속’은 연도별로 다른 액자 이미지를 활용하여, 지난 41년간 고객에게 잊지 못할 추억을 만들어 온 기업의 역사와 신뢰를 감성적으로 담아냈다.

●심사위원 서구원(한양사이버대 광고미디어학과 명예교수) 박찬준(세계일보 상무)

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