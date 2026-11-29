연합뉴스

만취 상태로 고속도로에서 불법 유턴을 감행한 뒤 7.2㎞가량을 역주행한 20대 운전자가 경찰에 붙잡혔다. 경북경찰청 고속도로순찰대는 도로교통법 위반 등의 혐의로 20대 A씨를 검거해 조사 중이라고 29일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 26일 오전 2시 23분쯤 경북 칠곡군 가산면 중앙고속도로 다부2교 인근에서 만취 상태로 싼타페 차량을 몰았다. 당시 춘천 방향으로 주행하던 A씨는 돌연 차량을 불법으로 유턴한 뒤 반대편인 대구 방향으로 약 7.2㎞를 거슬러 달린 혐의를 받고 있다.

신고를 받고 출동한 경찰은 칠곡군 동명면 일대에서 A씨의 차량을 멈춰 세워 검거했다. 현장에서 진행된 음주 측정 결과 A씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 기준(0.08%)을 두 배 이상 웃도는 0.189%로 확인됐다. 심야 시간대 대형 참사로 이어질 뻔한 아찔한 상황이었다는 평가가 나온다.

이번 사건을 계기로 경찰은 고속도로 내 음주운전과 역주행 사고를 원천 차단하기 위해 단속 수위를 대폭 높였다. 경찰은 지난 27일 고속도로 일제 단속을 실시한 데 이어, 향후 특정 지점에 머무르지 않고 단속 장소를 수시로 옮기는 이른바 스팟식 단속을 이어갈 방침이다.

경찰 관계자는 “고속도로 음주운전과 역주행은 자신뿐만 아니라 타인의 가족까지 파괴하는 살인 행위와 다름없으니 단 한 잔의 술이라도 마셨다면 절대 운전대를 잡지 말아야 한다”고 강조했다.

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