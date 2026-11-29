인천 검단의 나진포천은 그동안 수질 악화와 장마철 일부 구간의 범람 여기에 주민 접근성마저 떨어진다는 지적이 꾸준했다. 인천도시공사(iH)가 이곳에 활기를 불어넣고 있다.

지난해 수질 개선 인프라 건설 시작과 올해 생태하천 조성을 통해서다. 두 공사가 모두 마무리되면 검단 지역의 주민들이 편히 찾을 수 있는 친수공간으로 새롭게 태어난다.

29일 iH에 따르면 현지 하천수를 정화해 다시 활용하는 물 순환 시스템을 마련한다는 구상이다. 동시에 물길 기능과 주민의 이용 편의를 함께 높인다. 궁극적인 목표는 정화시설 설치에서 끝나지 않는다. 수질·수량, 안전·휴식, 자연환경을 하나의 하천 안에서 어떻게 조화시킬지가 관건이다.

핵심 키워드는 ‘순환’이라고 iH 측은 설명한다. 한 번 정화한 물을 흘려보내는 데 그치지 않고 하천 안에서 반복시키는 방식이다. 이때 펌프와 이송 관로는 물을 필요한 곳으로 옮긴다. 가뭄으로 물이 줄어드는 시기 하천의 흐름을 일정하게 유지시킬 수 있다.

iH는 깨끗함 만큼 안전한 물길이 중요하다고 본다. 큰비가 내릴 때 하천은 빗물을 받아 흘려보내는 통로가 된다. 이 같은 역할을 고려해 물이 흐를 공간을 확보하고 홍수 위험을 줄이는 방향으로 이뤄져야 한다.

나진포천의 친수공간 청사진은 주민과 하천 사이의 거리를 좁혀 산책 동선을 다양하게 만드는 데 있다. 이리저리 가볍게 거니는 길과 보도교·징검다리가 주요하다. 아이와 공원에 들렀다가 하천을 따라 돌아오고, 저녁 식사 후 동네를 가볍게 걷는 길이 이어진다.

넓은 둔치는 걷는 길에 머무는 시간을 더한다. 이용 편의와 더욱 주의깊게 살펴야 할 것이 안전이다. 앞서 iH는 인근 주민과 신도시 입주민에게 사업 목적 설명과 각계 의견을 청취했다. 제안된 내용 역시 관계기관과 공유하는 중이다.

생태 환경의 변화는 모든 공정이 끝나는 순간 완성되지 않는다. 식물이 뿌리내리고 자라는 과정, 물가의 상태가 계절에 따라 달라지는 모습을 꾸준히 살펴야 한다. 실제 하천 여건에 맞는 환경이 안정적으로 유지되는지 확인하는 일이 우선이다.

임재욱 iH 도시개발본부장은 “하천은 주민들이 지속적으로 찾을 수 있는 일상의 공간이어야 한다”며 “향후에도 여러 목소리를 충분히 반영해 나진포천을 수질·생태·친수가 조화를 이루는 검단신도시의 대표 생활형 쉼터로 만들겠다”고 말했다.

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