충북·대전 등 주요 지자체가 다음 달부터 택시 기본요금을 일제히 인상하기로 한 가운데, 도심 도로변 승강장에 붉은색 ‘빈차’ 등을 켠 택시들이 줄지어 승객을 기다리고 있다. 연합뉴스

중동발 물가 불안과 경기 침체 여파로 억눌려 있던 지방 공공요금이 올해 연말부터 내년 초에 걸쳐 전국적으로 일제히 오른다.

택시·상하수도·도시가스·종량제봉투·공영주차장 등 생활 밀착형 요금 전반으로 인상이 확산하면서 서민 가계 부담이 가중될 전망이다. 지자체들은 인상 시기를 늦추거나 수년에 걸쳐 분할 인상하는 방식으로 주민 충격 완화에 나섰다.

◆ 택시 기본요금 최고 5500원…상하수도·봉투값도 들썩

교통 분야에서는 다음 달부터 택시 기본요금 인상이 본격화한다. 충북도는 3년 만에 택시 기본요금을 기존 4000원에서 4700원으로 17.5％ 올린다. 같은 시기 대전시는 4300원에서 4800원으로, 경남 고성군은 5000원에서 5500원으로 각각 인상한다. 전남광주통합특별시 역시 전남권 22개 시·군의 택시 기본요금을 4300원에서 4800원으로 올리는 방안을 추진 중이다.

상하수도 및 폐기물 처리 비용도 잇따라 조정된다. 경기 용인시는 다음 달 부과분부터 가정용 상수도 요금을 t당 460원에서 480원으로, 하수도 요금을 700원에서 780원으로 올린다. 경기 안성시는 내년 1월 고지분부터 하수도 요금을 평균 12.9％ 인상하며, 세종시는 내년 가정용 상수도 요금을 t당 710원에서 750원으로 상향할 계획이다.

앞서 전북과 대구는 각각 지난 9월과 8월 도시가스 요금을 올렸으며, 전남광주도 인상을 검토하고 있다. 경기 평택시는 올해 20년 만에 쓰레기 종량제봉투 가격을 올린 데 이어 내년 추가 인상을 예고했다. 전북 전주시·충남 아산시·충북 제천시도 종량제봉투 가격 인상을 저울질하고 있다. 울산에서는 29년째 동결됐던 공영주차장 요금이 오르며, 제주도 역시 주차 요금 체계 개편에 착수했다.

◆ 생산원가 절반도 못 미치는 요금…지자체 “재정 한계 도달”

지자체들이 물가 자극 우려에도 요금 인상을 단행하는 배경에는 심각한 원가 역전 현상과 재정 압박이 자리하고 있다. 인건비와 연료비, 시설 유지·관리비는 꾸준히 상승했지만 장기간 요금을 묶어두면서 적자 폭이 눈덩이처럼 불어났다는 분석이다.

실제 경남 함안군의 현재 상수도 요금은 수돗물 생산원가의 42.9％ 수준에 그친다. 함안군은 노후 상수관 정비 재원을 마련하기 위해 내년 3월부터 2029년까지 상하수도 요금을 매년 15％씩 올릴 수밖에 없다는 입장이다. 충북 제천시는 공영주차장 요금이 10분당 200~300원으로 20년 전 수준에 머물러 위탁 운영자조차 구하지 못하고 있다. 최소 인건비를 맞추려면 요금을 30~50％ 인상해야 한다는 관측이다. 울산 5개 기초자치단체 역시 공영주차장 1면을 조성하는 데 약 1억 2000만 원이 투입되는 등 재정 부담이 한계에 달했다며 요금 현실화를 요구하고 있다.

민간 공급업계의 경영난도 인상 압력을 키우는 요인이다. 충북도는 유가·인건비 상승과 운수종사자 구인난이 겹치며 택시업계 경영이 악화했다고 설명했다. 도시가스 업계 또한 판매량 감소와 고정비 상승을 이유로 요금 조정을 호소하고 있다.

◆ 분할 인상·할증 축소로 ‘요금 폭탄’ 완화 안간힘

지자체들은 가계에 미치는 충격을 최소화하기 위해 인상 폭을 줄이거나 적용 시기를 분산하는 대책을 병행하고 있다.

경남 고성군은 택시 기본요금을 올리는 대신 할증액을 1000원에서 900원으로 낮춰 실제 인상 폭을 600원에서 500원으로 줄였다. 충북도는 이동 거리가 길수록 인상률이 낮아지도록 택시 요금 체계를 설계했다.

시기를 늦추거나 단계적으로 올리는 곳도 많다. 경남 사천시는 올해 7월 예정이던 가정용 하수도 사용료 인상을 내년 7월로 1년 유예했다. 충북 충주시는 상수도 요금 인상 주기를 격년으로 조정해 올해 t당 650원에서 700원으로 올린 데 이어 2028년 750원으로 추가 인상한다. 경기 안성시는 내년부터 5년간 하수도 요금을 단계적으로 올리고, 평택시는 올해부터 2028년까지 3년간 종량제봉투 가격을 매년 평균 8％씩 인상할 계획이다.

제주도는 공영주차장을 주차 수요에 따라 3개 등급으로 나누어 도심 상업지역 기본요금은 40％ 올리는 반면, 주거지역 요금은 40％ 인하하는 차등화 방안을 마련했다.

전남광주시 관계자는 29일 “수년간 요금 동결로 인한 부작용은 다른 형태로 시민에게 부담이 전가될 수밖에 없다”며 “지방재정 건전화와 안정적인 공공서비스 기반 마련 등을 위해 요금 현실화가 불가피하다”고 밝혔다. 이어 “지역경제 회복이 더디고 물가 불안이 이어지는 상황에서 한꺼번에 공공요금이 오르면 부담이 서민들에게 집중될 수밖에 없다”며 “지역 경제 상황 등을 고려해 인상 계획을 수립하고, 운영비 절감 등 자체 개선 노력도 병행하겠다”고 덧붙였다.

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