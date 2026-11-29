법원이 건강검진 과정에서 폐암 의심 소견을 발견하지 못하고 정상으로 판정해 환자가 적기에 치료받을 기회를 놓치게 한 의사에게 3억5000만원대의 손해배상 책임을 인정했다.

29일 부산지법에 따르면 민사6부(부장판사 이상윤)는 정형외과 전문의 A씨가 내과 의사 B씨를 상대로 제기한 손해배상 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다.

부산지방법원. 연합뉴스

재판부는 B씨에게 A씨의 손해배상금 3억5869만원과 지연이자를 지급하고, A씨가 생존할 경우 2029년 10월까지 매월 171만8000원을 추가로 지급하라고 판결했다.

사건은 2020년 12월 A씨가 B씨 의원에서 건강검진을 받으면서 시작됐다. 당시 흉부 방사선 검사 결과를 ‘정상’으로 통보받았지만, 1년 뒤 같은 의원에서 받은 검진에서는 양쪽 폐에 다발성 암 전이가 의심된다는 소견이 나왔다.

이후 A씨는 2022년 1월 서울의 한 병원에서 정밀검사를 받고 폐선암 4기 진단을 받았다. 현재 A씨는 폐암이 뼈까지 전이돼 항암치료를 받고 있으며, 호흡곤란과 수면장애, 암성 통증 등으로 더 이상 의사로서 활동을 못하고 있다.

B씨는 진단상 과실을 인정하면서도 폐암은 환자마다 진행 속도가 다르고 재발과 전이가 잦아 사망률이 높은 만큼 조기에 치료했더라도 노동능력을 상실했을 가능성이 있다며 배상 책임을 부인했다.

그러나 재판부는 B씨의 진단 과실과 A씨의 손해 사이에 상당한 인과관계가 있다고 판단했다. 재판부는 “흉부 방사선 검사 결과 폐 질환을 의심할 수 있는 사정이 있었음에도 검사 결과를 정상으로 판단한 과실이 있다”면서 “폐암이 1년 이상 방치된 채 진행되면서 병기가 악화하고 노동능력이 상실되는 등 재산상 손해가 발생했을 개연성이 증명됐다고 보는 것이 타당하다”고 판시했다.

특히 폐암이 환자마다 진행 속도에 차이가 있지만 평균적으로 종양 부피가 2배 커지는 데 261일이 걸린다는 점을 근거로, 첫 검진 당시 A씨의 폐암 부피가 2022년 확진 당시의 절반 이하였을 것으로 추정했다. 대학병원 소속 감정의도 진단 지연이 암의 전이와 병기 악화 가능성을 높였을 개연성을 배제할 수 없다는 의견을 제시했다.

재판부는 A씨의 노동능력 상실률을 100%로 인정하고 고용노동부 임금 통계를 토대로 월 소득을 1718만원으로 산정했다. 다만 폐선암의 재발 가능성과 높은 사망률 등을 고려할 때 조기에 치료했더라도 완치되거나 전이를 막을 수 있었다고 단정하기 어렵다며 B씨의 배상 책임을 전체 손해액의 30%로 제한했다.

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