대구 영진전문대학교가 제주 지역 토종견인 ‘제주개’의 체계적인 보존과 육성을 위해 전문 연구 역량을 투입한다.

영진전문대는 최근 제주특별자치도 축산생명연구원에서 축산생명연구원, 제주대, 치유농업 기업 미라클팜, 유전자 분석 전문기업 피터페터 등 5개 기관과 ‘제주개 보존∙육성을 위한 공동연구 업무협약(MOU)’을 체결했다고 29일 밝혔다.

‘제주개 보존∙육성을 위한 공동연구 업무협약식’에서 이종민(오른쪽) 반려동물과 교수 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 영진전문대학교 제공

이번 협약은 제주의 자연환경에 적응해 고유한 혈통과 특성을 유지해 온 우리나라 토종견 자원인 제주개의 객관적 품종 표준을 마련하고 활용 가치를 높이기 위해 추진됐다.

협약에 따라 참여 기관들은 △유전자 분석 △견종 평가 △학술 연구 △치유농업 현장 경험 등 각 기관이 보유한 전문 분야의 역량을 결합해 제주개 육성의 기틀을 다질 계획이다. 토종견의 지속 가능한 보존을 위해서는 외형뿐만 아니라 체형, 움직임, 행동 및 기질 등 품종 고유의 특성을 객관화해 표준 기준을 세우는 과정이 필수적이다.

특히 이번 공동연구에는 이 대학 반려동물과 이종민 교수가 핵심 연구진으로 참여한다. 국제애견연맹(FCI)과 한국애견연맹(KKF) 전견종 심사위원으로 활동 중인 이 교수는 그동안 축적한 심사 노하우를 바탕으로 제주개의 신체 구조와 보행, 행동∙기질 등을 종합 분석해 객관적인 품종 표준을 정립하는 역할을 맡는다.

대학 측은 이번 연구를 통해 확보한 최신 데이터와 현장 경험을 반려동물과 전공 교육과정에 적극 접목해 재학생들의 실무 역량과 견종에 대한 심층적 이해도를 끌어올릴 방침이다.

이 교수는 “제주개는 우리가 소중하게 보존하고 발전시켜야 할 귀중한 토종견 자원”이라며 “참여 기관들의 전문성과 첨단 기술을 결합해 제주개만의 고유 특성을 객관적으로 정립하고 체계적인 보존∙육성의 토대를 닦겠다”고 말했다.

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