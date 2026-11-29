대만 유권자 743만명이 비핵가원(非核家園·원전 없는 나라) 정책 폐지를 택했다. 다만 원전 재가동까지는 안전심사, 핵폐기물이라는 관문이 그대로 남아 있다. 또 이번 결과를 ‘재생에너지와의 결별’로 읽는 건 실제와 다르다. 비핵가원 정책 폐지 찬성 측은 원전과 재생에너지를 함께 써야 한다고 했다. 대만 정부 또한 재생에너지 확대를 이어가겠다는 입장이다.

28일(현지시간) 대만 타이베이에서 집권 민진당 선보양(沈伯洋) 타이베이시장 후보 지지자들이 초기 개표 결과 발표를 지켜보며 반응하고 있다. 대만은 이날 지방선거를 치렀다. 타이베이=EPA연합뉴스

◆탈원전 폐기했지만, 재가동은 아직

외신에 따르면 28일(현지시간) 대만 지방선거와 함께 치러진 제22호 국민투표가 가결됐다. 투표에 부쳐진 주문은 “정부가 ‘원전’으로 경제를 살리고 ‘비핵가원’ 에너지 정책을 폐지하는 걸 지지하는가”였다. 찬성은 743만4677표(61.99%), 반대는 455만7768표였다. 투표율은 62.79%다. 찬성표가 유권자 4분의 1인 500만959표를 넘었다.

제1야당인 국민당이 이번 국민투표를 발의했다. 2019년 커원저 전 타이베이시장이 만든 제3당 민중당이 힘을 보탰다. 두 당은 입법원 과반을 쥐고 있다. 2016년 재집권 이후 탈원전을 추진해 온 여당 민진당은 반대했다. 원전 관련 국민투표는 8년 새 네 번째다.

대만은 북부 신베이시의 제1·2원전과 남부 핑둥현의 제3원전(마안산 원전) 등 원전 총 3곳을 가동해왔다. 제4원전은 완공 전 공사가 중단됐다. 지난해 5월 제3원전 2호기가 멈추면서 대만의 원전 가동은 ‘0’이 됐다. 지난해 8월 제3원전 재가동 투표는 찬성률이 74.17%였지만, 찬성표가 유권자 4분의 1에 못 미쳐 부결됐다.

원전이 다시 돌아가려면 별도 안전심사를 통과해야 한다. 대만 경제부는 지난해 11월 제1원전은 재가동이 어렵고, 제2·3원전은 가능하다고 판정했다. 제3원전은 지난 9월 핵능안전위원회(핵안회)에서 재운전계획 승인을 받았다. 대만전력이 현재 자체 안전점검 중이다. 점검결과와 계획 이행 보고서를 핵안회가 다시 심사해야 운영허가가 나온다.

현지 매체인 중국시보는 대만전력의 재가동 목표 시점을 2028년으로 전했다. 핵안회가 반년 안에 심사를 마치면 2027년 말 가동도 배제하지 않는다고 했다. 제2원전은 원자로 내 사용후핵연료를 먼저 꺼내야 해 일정이 더 늦어진다.

현지 환경단체 연합인 전국폐핵행동플랫폼이 가결 직후 낸 성명에서 “국민투표 통과는 정부가 비용과 위험을 따지지 않고 원전을 개발할 백지위임을 얻었다는 뜻이 아니다. 원전 안전과 핵폐기물, 경제적 비용 문제가 해결됐다는 뜻은 더더욱 아니다”라고 한 것도 이런 맥락에서다. 이들은 “국민투표는 민의를 표현할 수 있지만 실재하는 위험과 안전 우려를 없앨 수는 없다”고 했다.

부산 고리원전. 세계일보 자료사진

◆원전은 재생에너지의 ‘대체재’ 아닌 ‘짝’

이번에 국민투표를 주도한 측은 원전을 재생에너지의 ‘대체재’가 아닌 ‘짝’으로 내세웠다. 국민당 주도로 입법원이 제출한 국민투표 이유서는 “원전을 기저전원으로 삼아 재생에너지와 결합해야만 24시간 100% 무탄소 전력을 실현할 수 있다”고 밝혔다. 재생에너지만으로는 하루 24시간 안정적으로 전력을 공급할 수 없다는 논리다.

현지 매체 연합보에 따르면 원전 찬성 측 대표로 TV 의견발표회에 나섰던 홍위샹 민중당 입법위원도 ‘녹색에너지 발전’에 반대하는 게 아니라며 “핵록병진(核綠並進·원전과 재생에너지를 함께 늘림)”을 주장했다. 찬성 운동을 이끈 황스슈 ‘원자력 유언비어 종결자’ 창립자는 국민투표 가결 직후 “이제 ‘이핵양록(以核養綠)’의 시대”라고 했다. 원전으로 녹색에너지를 키운다는 뜻이다.

대만 정부는 재생에너지 확대 기조를 이어가겠다는 입장이다. 리후이즈 행정원 대변인은 총리 격인 줘룽타이 행정원장의 말을 전하며 국민투표 결과를 존중한다고 밝혔다. 원전은 ‘핵안전 확보·핵폐기물 해법·사회적 합의’ 3원칙 아래 전문 부처가 다루겠다고 했다. 재생에너지는 풍력·태양광·지열 등을 늘리는 ‘2차 에너지전환’을 계속 추진하겠다고 했다.

2차 에너지전환은 라이칭더 총통의 에너지 기조다. 차이잉원 정부의 1차 전환을 이어받아 지열·수소·바이오매스·해양에너지 같은 차세대 재생에너지를 키우는 게 골자다.

현 대만 정부는 이 기조를 원전 재가동 추진 절차와 나란히 끌고 왔다. 라이 총통은 지난 3월21일 제2·3원전이 재가동 조건을 갖췄다며 절차에 들어간다고 발표했다. 당시 여야 모두 탈원전 정책이 방향을 틀었다는 비판했다. 줘 원장은 이에 ‘두 가지는 변하지 않는다’고 답했다. 이 두 가지가 바로 2차 에너지전환과 원전 재가동의 3원칙이었다.

재생에너지 확대 기조를 지키겠다는 정부가 원전 재가동 절차에 들어간 배경에는 AI(인공지능)발 전력수요 급증이 있다. 라이 총통은 지난 3월 원전 재가동 절차 착수를 발표하면서 AI발 전력수요와 탄소감축 요구, 지정학적 위험을 근거로 들었다.

재생에너지 증가 속도가 늘어나는 전력수요를 떠받치기엔 역부족이었다. 경제부 에너지통계월보 자료에 따르면 지난해 재생에너지 발전 비중은 13.1%였다. 2025년까지 20%로 올리겠다던 목표에 한참 못 미친 것이다. 경제부는 목표 달성 시점을 올해 11월로 미뤘다. 반면 전력수요 전망은 계속 올라갔다. 경제부는 AI·반도체 영향으로 향후 10년 연평균 증가율 전망을 2.5%로 높였다.

은재호 원전 공론화위원장이 25일 서울 중구 정동1928아트센터에서 열린 전력수급기본계획을 위한 원전 공론화위원회 공개설명회에서 시민단체 회원들이 피켓을 들고 항의하는 동안 잠시 눈을 감고 생각에 잠겨 있다. 당초 원전 확대·감축 양측의 첫 공개토론회로 계획된 이날 행사는 원전 확대를 주장하는 전문위원 3명의 공론 참여 중단 선언 후 설명회로 변경됐다. 뉴스1

◆닮은 고민, 다른 길…한국 공론화는 반쪽 출발

“전력 수요가 크게 늘어날 것으로 예상되면서 안정적으로 충분한 전력을 공급하기 위해 원전의 역할이 필요하다는 목소리가 있다.”

김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 9월 원전 공론화 추진계획을 발표하며 한 말이다. 그는 원전 안전성과 사용후핵연료에 대한 국민 우려도 여전하다고 했다. 11차 전력수급기본계획(전기본) 때 절차는 “약식 여론조사”였다며 이번에는 깊이 있게 국민 의견을 듣겠다고 했다. 대만 정부가 원전 재가동 근거로 든 논리와 겹친다. 재생에너지 확대를 앞세우고 있는 점도 같다. 우리 정부는 2030년까지 재생에너지 설비를 100GW(기가와트)로 늘리겠다는 목표를 내걸었다.

다만 우리나라의 원전 공론화는 첫 단추부터 어긋났다. 원전 확대 측 전문위원 3명(정범진 경희대·정용훈 KAIST·최성열 서울대 교수)이 지난 23일 입장문을 내고 “논의의 목적과 범위가 명확해질 때까지 공론화위원회 활동 참여를 잠정 중단한다”고 밝히면서다. 쟁점은 원전 비중을 언제까지 내다볼지다. 공론화위는 2040년 원전 비중은 수치로 묻고 2041년 이후는 확대·유지·감축 방향만 묻기로 했는데, 확대 측은 “논의 범위를 2040년으로 한정하는 것은 미래를 논의하는 것이 아니”라고 지적했다. 감축 측 전문위원들은 “별도 실무 인력이나 객관적 데이터 없이 2050년 전력수요와 발전원별 비중을 2~3주 안에 추정하는 것은 불가능하다”고 반박했다.

결국 지난 25일 열기로 한 첫 공개토론회는 중립 위원이 양측 입장을 대신 소개하는 설명회로 전환됐다. 공론화위는 다음 달 11~13일 시민참여단 숙의토론을 예정대로 연다. 확대 측이 돌아오지 않으면 형평을 고려해 감축 측 전문가도 부르지 않고 중립 위원 중심으로 진행할 방침이다. 정부는 이번 공론화 결과를 고려해 다음 달 말이나 내년 1월 초 12차 전기본 정부안을 국회에 보고할 계획이다.

은재호 공론화위원장은 25일 설명회에서 “확대 측은 멀리 내다보지 않을 때의 위험을, 감축 측은 멀리 내다볼 때의 위험을 경계하고 있다”며 “둘 중 어느 쪽을 더 무겁게 여길지는 데이터만으로는 판단할 수 없다”고 했다. 대만 유권자는 그 무게를 표로 쟀다. 한국에선 다음 달 시민참여단이 같은 저울 앞에 선다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지