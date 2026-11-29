서울 청계천에 멸종위기 야생동물인 수달의 은신처인 인공굴이 조성되는 등 서식 환경을 개선하고 보호하기 위한 움직임이 이어지고 있다.

서울 도심 하천에서 멸종위기 야생동물인 수달의 활동과 번식이 잇따라 확인됐기 때문이다.

29일 서울시와 성동구에 따르면 서울시는 최근 성동구 용답동 171번지 청계천 일대 10㎡에 수달 인공굴 설치 등을 위한 하천점용허가를 내줬다.

성동구는 수달 서식지 개선사업의 하나로 해당 지역의 풀을 베고 비탈면을 정비한 뒤 수달이 몸을 숨길 수 있는 인공굴(홀트)을 조성했다.

또한 수달이 인공굴을 이용하는지와 활동 양상을 살피기 위해 무인 센서 카메라 2대도 설치했다.

구는 사업에 자문한 연구기관으로부터 한 달 단위로 모니터링 결과를 받아 수달의 서식 실태를 파악할 계획이다. 다음 달 중순에는 수달 서식 안내판도 설치할 예정이다.

그간 구는 청계천과 중랑천 일대에서 수달의 활동이 잇따라 확인되자 주민과 환경단체 등과 함께 서식 환경 개선 활동을 벌여왔다. 올해 8월에는 사회적협동조합 한강과 함께 집중호우로 훼손된 중랑천 하류의 ‘수달섬’을 복원했다.

수달섬은 지난 5월 어미 수달이 새끼에게 젖을 먹이는 모습이 관찰카메라에 포착된 곳이다. 여름철 집중호우로 서식 환경이 훼손되자 주민들이 쓰레기를 걷어내고 유실된 모래를 채우는 등 복원 작업에 참여했다.

구는 2023년 사회적협동조합 한강과 협약을 맺고 중랑천 하류에 야생동물 보호공간을 조성하는 한편 생태계 모니터링을 이어오고 있다.

서울 도심에서 수달의 서식이 확인되는 사례도 늘고 있다. 천연기념물이자 멸종위기 야생생물 Ⅰ급인 수달은 수생태계의 최상위 포식자로, 하천 생태계의 건강성을 보여주는 지표종으로 꼽힌다.

한낮 도심지 하천에서 먹이 찾는 수달.(이 사진은 성동구 수달과 직접적인 연관은 없음). 연합뉴스

한강 개발과 수질오염 등으로 한동안 서울에서 자취를 감췄던 수달은 2016년 탄천에서 다시 목격된 이후 개체 수와 서식 범위가 늘어나는 추세다.

국립생물자원관이 올해 9월 발표한 조사 결과에 따르면 서울 한강 본류와 지류에 서식하는 수달은 모두 27마리로 집계됐다. 서울시가 2022년 조사에서 확인한 15마리보다 80% 증가한 수치다. 부모와 자식으로 구성된 수달 다섯 가족도 확인돼 서울 도심 하천에서 수달이 번식하고 있는 것으로 나타났다.

수달의 활동 반경이 넓어지면서 도심 야생동물 보호 대책을 요구하는 목소리도 나온다.

지난 6월에는 서울숲역 인근 아파트에서 움직임이 둔해진 수달이 발견됐다는 주민 제보가 구청 홈페이지에 올라왔다. 제보자는 수달이 위급한 상황에 처한 경위를 파악하고 재발 방지 대책을 마련해달라고 요청했다.

구 관계자는 “수달과 함께 중랑천 철새보호구역에 도래하는 천연기념물인 원앙과 다양한 철새 등을 통해 사람과 자연이 조화롭게 공존하는 생태환경을 지켜나가겠다”고 말했다.

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