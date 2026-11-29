한국거래소가 시가총액 미달 등으로 증시에서 퇴출당하는 상장폐지 요건을 완화하기로 했다.



이에 반발한 일부 상장사들이 제기한 가처분소송이 법원에서 받아들여지자 관련 규정을 일부 완화한 것이다.

한국거래소 전경. 연합뉴스

29일 거래소는 유가증권시장과 코스닥 시장의 상장규정 개정안을 예고하고, 내년 1월1일부터 시행키로 했다.



기존에는 상장사의 시총이 30거래일 연속 기준을 밑돌면 곧바로 관리종목으로 지정됐으나, 거래소는 시총이 낮더라도 법인세차감전계속사업이익이 코스피 상장사는 30억원, 코스닥 상장사는 10억원을 넘길 경우 면제하기로 했다.



그간 업계에서는 높은 시총 기준을 충족하지 못해 흑자인 기업도 상장 폐지 위기에 몰릴 수 있어, 제도가 지나치게 엄격하다는 의견이 지속해서 나온 바 있다.



뿐만 아니라 관리종목으로 지정된 후 180일 중 시총이 기준을 10거래일 연속 및 30거래일 누적으로 웃돌면 지정을 해제하기로 했다. 기존에는 90거래일 중 45거래일 연속으로 웃돌아야 해, 관리종목 지정보다 해제가 더 까다롭다는 평가가 나왔으나 이보다는 완화된 것이다.



아울러 거래소는 상폐 결정받은 상장사가 이의신청 시 180일을 부여, 이 기간 시총 회복요건을 충족하면 개선으로 판단하기로 했다. 이의신청은 개선계획을 제출하면 가능하다.



180일은 거래일로 따지면 120거래일이 될 예정이다.



회복 및 개선기간 중 이익요건을 충족하기만 하면 관리종목 지정은 해제된다.



주가 1천원 미만의 '동전주'에 대해서도 상폐 기준의 회복기간·요건 및 개선기간(이의신청) 등을 시총 요건과 동일하게 적용하기로 했다.



거래소는 "부실·저성과 기업 퇴출은 변함없이 추진하되, 상장기업의 절차 참여권 보장을 강화한다"며 "오는 30일부터 내달 7일까지 해당 개정안을 예고하고, 내달 중 금융위원회 승인을 받아 개정해 내년 1일 시행할 예정"이라고 설명했다.

<연합>

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