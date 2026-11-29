김정은 북한 국무위원장의 중국 방문이 임박했다는 신호들이 중국 현지 곳곳에서 포착되고 있다.



김 위원장이 전용열차를 탈 경우 지나게 되는 중국 단둥의 철로 주변에 가림막이 등장하는가 하면, 압록강변 호텔에선 다음 주까지 일반 예약 접수를 중단했다. 정부 내 동향 파악 움직임도 보다 분주해진 분위기다.

북한을 찾은 시진핑 중국 국가주석이 지난 6월 9일 김정은 국무위원장과 함께 노동당 중앙간부학교에서 기념 사진을 찍고 있다. 중앙간부학교는 북한 당 간부를 양성하고 재교육하는 최고교육기관이다. 조선중앙통신·연합뉴스

29일 일본 교도통신은 북한과 중국을 잇는 단둥 내 철로 주변에 공사용 가림막이 전날 밤 새로 설치됐다고 보도했다.



통신은 외교 소식통을 인용해 다음 달 초순께 김 위원장과 시진핑 중국 국가주석이 중국에서 정상회담을 갖는 방안이 부상하고 있으며, 김 위원장이 중국 내 여러 도시를 방문하는 방향으로 검토가 진행 중이라고 전했다.



아울러 전날 오후부터 단둥의 압록강철교 바로 앞 중롄(中聯)호텔에서 투숙객 예약을 받지 않고 있는 것으로 확인됐다.



이 호텔은 다음달 4일까지 객실 예약이 불가능한 상태다. 호텔 관계자는 연합뉴스에 "단체 예약으로 만실"이라며 "다음달 5일부터 예약이 가능하다"고 말했다.



중롄호텔은 압록강철교와 북한 신의주 일대를 조망할 수 있는 곳이다. 과거 북한 최고지도자의 방중에 앞서 경호와 안전을 고려해 객실 예약이 제한되거나 기존 예약을 취소시킨 전례가 있다.



베이징 주재 북한대사관이 확장 및 수리 공사를 한 정황이 이달 초 포착된 데다 김성남 노동당 국제비서가 이달초 베이징을 찾아 중국 측 고위 인사들과 면담한 것도 김 위원장의 방중을 위한 사전 정지작업 아니겠느냐는 분석을 낳고 있다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 10월 24일 중국의 6·25전쟁 참전 기념일을 앞두고 랴오닝성 단둥을 방문해 북중 간 혈맹관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 밝혔다고 조선중앙통신이 25일 보도했다.

전문가들은 단둥에서 새로운 동향이 포착된 것과 관련, 김 위원장의 방중이 임박했다는 확실한 신호라는 반응을 보인다.



박병광 국가안보전략연구원 수석연구위원은 "여러 징후로 볼 때 김 위원장의 방중이 임박해 보인다"면서 그 시점은 이르면 내주 초가 될 수도 있다고 관측했다.



정재흥 세종연구소 외교전략센터장도 "김성남 국제비서가 최근 중국에 간 것도 김 위원장의 방중을 미리 준비하기 위한 목적이었을 것"이라며 김 위원장의 방중 성사 가능성에 무게를 실었다.



정부도 김 위원장의 방중이 가까운 시일 내 이뤄질 가능성에 촉각을 곤두세우면서 관련 동향 파악에 분주한 모습이다.



다만 방중이 초읽기에 들어갔다는 관측과는 다소 거리를 두며 신중한 입장인 것으로 전해졌다.



이날 정부 당국자는 아직 가시적인 특이 동향은 없다면서도 "방중 가능성이 전혀 없는 것은 아니기 때문에 주시하고 있다"고 말했다. 전날 국정원도 "여러 동향을 주시 중"이라고 밝힌 바 있다.



김 위원장이 중국을 방문할 경우 약 한 달여만의 재방중이 된다. 그는 신압록강대교가 공식 개통된 지 약 열흘만인 지난달 24일 중국 단둥을 하루 일정으로 전격 방문했으나 당시 시 주석과의 만남은 성사되지 않았다.



이번에 김 위원장이 시 주석과 회담한다면 지난 6월 초 시 주석 방북 이후 약 6개월 만의 정상회담이 된다.



양국 정상회담이 성사된다면 북한은 최근 선전에서 열린 미중 정상회담과 미중러 정상회담의 결과를 공유받고 중국 측에 북미 대화의 선결 조건과 같은 메시지를 전달할 공산이 크다.



이후 시 주석은 내달 14일 마이애미에서 열릴 주요 20개국(G20) 정상회의에서 북한의 입장을 미국 측에 전달하며 북미 대화를 추동하는 역할을 할 가능성이 있다는 게 전문가들의 분석이다.



박병광 연구위원은 "북중 정상회담이 열릴 경우 미중 정상회담과 미중러 정상회담의 내용 공유, 북미 정상회담 공동대응 모색, 북중러 연대를 위한 양국 공조 방안이 주요 의제가 될 것"이라고 예상했다



김 위원장의 방중 목적이 북한 내부적인 요인과 북중 양자 이슈에도 방점이 찍힐 것이란 분석도 나왔다.



홍민 통일연구원 선임연구위원은 "북한의 연말 결산과 같은 전원회의를 앞두고 북중 정상 간 수준에서 핵 문제와 경제협력을 논의하는 전략적 소통 과정이 될 수 있다"며 "북미대화 프레임보다는 북중 간 협력 공고화 프레임으로 보는 편이 바람직하다"고 짚었다.



정재흥 세종연구소 외교전략센터장은 "북한이 셔틀외교 차원에서 중국과 러시아를 오가며 정치·경제·외교·안보 전반에 걸쳐 소통하는 모습이 앞으로 계속 노출될 것"이라며 "북미대화는 중국을 거치기보다는 북미 간에 직접 풀어야 할 과제"라고 말했다.



박원곤 이화여대 교수도 "중국 입장에서 김정은을 불러들인다는 건 북한에 대한 자신들의 영향력이 있다는 것을 미국에게 보여주는 것"이라며 "김정은 입장에서도 연말 총화결산을 앞두고 시진핑을 만나면 국내외적으로 위상을 높일 수 있다"고 분석했다.

<연합>

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