[남정훈 기자] 참으로 요상한 일이 아닐 수 없다. 반야 부키리치 없이도 끈끈한 배구로 1라운드 맞대결에서는 개막 4연승을 달리며 기세가 하늘을 찌르던 IBK기업은행을 꺾었던 정관장이 정작 부키리치가 처음 스타팅 라인업에 가세한 2라운드에선 셧아웃 패배를 당했다. 게다가 3세트에는 단 5점에 그치며 V리그 한 세트 최소 득점 신기록까지 썼다. 이래서 배구가 어려운가 보다.

정관장은 28일 대전 충무체육관에서 열린 2026~2027 V리그 여자부 2라운드 IBK기업은행과의 홈 경기에서 0-3(23-25 18-25 5-25) 셧아웃 완패를 당했다. 이날 패배로 2연패에 빠진 정관장은 승점 8(3승4패)에 그대로 머물며 5위를 유지했고, 개막 4연승 후 3연패 늪에 빠졌던 IBK기업은행은 연패 탈출과 함께 승점 15(5승3패)로 선두권 추격의 발판을 마련했다.

이날 맞대결은 여러 모로 관심을 모았다. 정관장은 지난 5월 트라이아웃에서 1순위로 부키리치와의 재회를 선택했다. 그러나 부키리치는 종아리 근육 파열 부상으로 인해 여수 KOVO컵은 물론 1라운드도 통째로 쉬어야 했다. 부키리치는 이날 처음으로 선발 라인업에 이름을 올리며 V리그 복귀전을 치렀다.

IBK기업은행도 새로운 선택을 감행했다. 지난 25일 2라운드 첫 경기였던 도로공사전에서 김하경과 박은서 등 기존 세터진의 경기 운영 능력이나 토스워크가 땅바닥까지 향하자 신인 드래프트에서 전체 1순위로 뽑은 오드리 박을 주전 세터로 세웠다.

두 팀 모두 팀 운영의 모멘텀이 될 수 있는 한 판 승부는 의외로 싱겁게 갈렸다. 오드리 박은 오른쪽으로 향하는 백토스는 합격점을 줄만 했던 반면 왼쪽 측면으로 쏘는 토스는 볼 꼬리가 안테나까지 쭉 뻗지 못하고 떨어지는 모습을 보였다. 이 때문에 왼쪽 측면에서 주로 공격하는 빅토리아나 미와가 힘을 실어 강타를 때리지 못하고 연타로 처리하는 장면이 꽤 나왔다.

오드리 박이 아직 한계점을 보였음에도 IBK기업은행이 셧아웃 승리를 거둘 수 있었던 건 부키리치의 몸 상태나 실전 감각이 현저히 떨어졌기 때문이었다. 점프는 거의 하지 못하는 모습이라 메가와 함께 뛰며 정관장을 챔프전으로 이끌던 시절에 비해 타점이 훨씬 떨어진 모습이었다. 게다가 페인트로 처리하려던 공에 손을 제대로 맞추지 못해 코트 너머로 공을 보내지도 못하는 장면도 나왔다. 팀 훈련에서 부키리치가 A팀에 속해 연습을 하고 나왔는지 의심이 될 정도의 경기력이었다. 부키리치의 아쉬운 상태와 더불어 정관장의 주전 세터 염혜선의 들쑥날쑥한 토스워크까지 겹치면서 정관장은 올 시즌 최악의 경기력을 보일 수밖에 없었다.

3세트는 그야말로 최악 중에서도 최악의 경기력이었다. 25점을 내주는 동안 따낸 득점이 단 5점에 그쳤다. 그중 3점은 IBK기업은행의 범실에 의한 득점이었다. 자신들의 힘으로 따낸 점수는 단 2점에 불과했다. 이 자체로 불명예 신기록이었다. 기존 기록은 2024년 11월28일 GS칼텍스가 흥국생명을 상대로 3세트에 6점을 따낸 것이었다. 정관장은 그 기록을 1점 더 낮췄다. 과연 프로가 맞나 싶을 정도의 처참한 경기력이었다. 3세트부터 권순찬 감독은 부키리치에게 리시브를 맡기며 향후 그를 어떻게 활용할지 탐색하는 모습이었지만, 차라리 경기에 내지 않는 게 나아보였을 정도로 부키리치의 몸 상태나 실전 감각은 수준 이하였다.

불과 11일 전인 지난 17일 1라운드 맞대결에서 정관장은 이날과는 180도 달랐다. 부키리치가 없었지만, 에이스가 없는 상황을 끈끈한 배구로 메워냈다. 종휘(중국)과 박혜민, 오세인이 양 날개에서 끊임없어 IBK기업은행 코트를 맹폭한 끝에 3-1로 승리를 거뒀다.

오히려 절대부동의 에이스 역할을 해낼 것으로 믿은 부키리치가 돌아오고 나서 당한 완패. 부키리치에게 실전감각 부여하는 과정에서 당한 ‘1패’일 뿐이라고 자위하기엔 그 패배의 그늘이 너무 짙다. 과연 부키리치는 다음 경기에선 좀 더 나아진 모습으로 코트에 설 수 있을까. 그러기엔 상대가 너무 기세가 좋다. 정관장은 다음달 2일 6연승을 달리고 있는 도로공사를 상대한다.

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