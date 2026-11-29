지난해 4월부터 이달까지 코스피 상승∼하락장에서 개인 투자자의 손실이 32조원을 넘었다는 증권가 분석이 나왔다. 올해 연말 코스피의 방향을 결정지을 주요 수급 주체 역시 개인이지만, 이들의 매수 여력이 상당 부분 소진됐다는 분석이다.

박유안 KB증권 연구원은 29일 보고서에서 “외국인 매매의 계절성을 감안하면 연말까지는 개인이 코스피의 방향을 결정하는 주요 수급주체가 될 것”이라며 “올해 개인은 코스피가 고점을 높여가는 과정에서 상당한 매수 여력을 소진한 것으로 보인다”고 밝혔다.

박 연구원에 따르면 올해 개인의 매수세는 코스피가 고점을 지나기 전에 가장 강했다. 과거 세 차례의 대형 하락장에서 코스피가 고점을 지난 이후 개인의 순매수 강도가 가장 높았던 것과 대조적이다. 올해는 6월 고점에 도달하기 전 52조9000억원, 고점 직후 36조1000억원 등 두 달 남짓한 기간에만 89조원의 순매수가 이뤄졌다.

박 연구원은 “가파른 코스피 상승이 개인의 매수 시점을 앞당기면서 하락장에서 활용할 매수 여력까지 상당 부분 소진한 것으로 보인다”고 평가했다.

박 연구원은 이번 상승∼하락장에서 개인이 입은 손실은 32조5000억원으로 추정하며, 개인의 평균 매수 지수대를 6777로 추정했다. 특히 6600~7000구간에서 매수한 금액 중 24조3000억원이 아직 매도되지 않은 것으로 집계됐다.

박 연구원은 “개인의 평균 매수 지수대는 6777이지만, 매도 부담은 이보다 낮은 지수대에서부터 높아질 수 있다”며 “올해는 손실을 일부 만회하는 것만으로도 매도의 동기가 생길 수 있다”고 전망했다.

과거 세 차례의 대형 하락장에서 개인의 추정 평가손실률이 10~20%였을 때 코스피 상승일의 순매도 확률은 60.9%였고, 손실률이 10% 이내였을 때는 72.1%로 높아졌다. 올해는 92.6%에 달했다. 이를 근거로 박 연구원은 매수 시기별로 손실률이 10% 이내로 낮아지는 지수대에서 수급 저항선이 나타날 것으로 봤다. 1차 저항선은 5200, 2차는 6000, 3차는 7100∼7400으로 제시했다.

박 연구원은 “하락기에 매수했던 개인의 매물을 소화하는 과정에서 상승 말기에 매수했던 개인에게도 손실을 줄일 기회가 생기는 만큼, 주가 회복 단계마다 새로운 매도 부담이 더해질 수 있다”며 “그러나 이는 하락기에 매수했던 개인의 매물이 소화된다면 7000 부근까지 주가의 회복을 기대해 볼 수 있다는 의미이기도 하다”고 했다.

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