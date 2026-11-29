강남·서초 등 서울 일부 지역의 집값이 주춤하고 있지만 이달 들어 5대 시중은행의 주택담보대출은 8개월째 오름세를 이어가고 있다. 주가 급락을 저가 매수 기회로 여긴 수요에 개인신용대출도 이달 한달 동안 8900억원 가량 증가했다.

29일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 26일 기준 가계대출 잔액은 786조486억원으로, 10월 말(783조6057억원)보다 2조4429억원 늘었다. 가계대출은 10월 2조7717억원 증가에 이어 두달 연속 오름세다.

지난 23일 서울의 한 은행에 내걸린 대출 관련 현수막. 뉴스1

대출 종류별로는 주택담보대출의 증가세가 8개월째 지속되고 있다. 5대 은행의 26일 기준 주담대 잔액은 624조5300억원으로 전월 말보다 1조4312억원 늘었다. 지난 4월부터 8개월 연속 증가세를 이어갔다. 주담대 중 집단대출 잔액은 150조5724억원으로, 10월말보다 4328억원 늘었다.

최근 수도권 주택 가격이 소폭 상승하며 주담대 잔액도 불어나고 있다. 한국부동산원에 따르면 11월 넷째 주(23일 기준) 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.01% 올라 94주 연속 상승했다. 다만 상승 폭은 6주 연속 둔화하며 보합권에 가까워졌다.

이런 가운데 26일 한국은행이 기준금리를 연 3.25%로 0.25%포인트 올리면서 시장 금리 상승이 예고돼 차주들의 부담이 커질 전망이다. 기준금리 인상은 고정형 주담대보다 변동형 주담대에 더 빠르게 반영된다.

5대 은행의 26일 기준 주택담보대출 변동금리(신규 코픽스 기준)는 연 4.51∼6.51%, 혼합형(5년 고정 후 변동) 금리는 4.32∼6.30%로 변동형 금리가 이미 고정형보다 상·하단 모두 높은 상황이다.

앞서 한은의 ‘금융기관 가중평균금리’ 통계에 따르면 10월 중 예금은행의 가계대출 가중평균금리(신규취급액 기준)는 연 5.02%로, 2023년 11월(5.04%) 이후 2년11개월만에 연 5.00%를 넘겼다.

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