대구 조일고등학교 뷰티아트과 학생 5명이 ‘2026학년도 직업계고 글로벌 프로그램’을 통해 싱가포르 현지 취업에 전원 성공하며 해외취업률 100%를 달성했다.

29일 조일고에 따르면 프로그램에 참여한 김나영∙강지민∙최보경 양은 30일부터 싱가포르 현지 헤어살롱에서 정식 근무를 시작한다. 함께 참여한 권민정∙임세희 양 역시 지난 23일부터 현지 실습을 진행 중이며, 실습 종료 후 정식 직원으로 채용될 예정이다. 이번 성과는 고교 단계에서 습득한 산업현장 중심의 전문기술을 바탕으로 해외 우수 산업체와 연계한 맞춤형 교육을 꾸준히 추진해 온 결실이다. 특성화고 직업교육의 새로운 가능성을 제시했다는 평가가 나온다.

뷰티아트과 학생 5명이 싱가포르에서 ‘2026학년도 직업계고 글로벌 프로그램’에 참여하고 있다. 조일고 제공

조일고는 대구시교육청 주관 글로벌 프로그램에 2년 연속 선정됐으며, 올해 1억원의 사업비를 지원받아 학생들의 글로벌 직무역량 강화에 힘써 왔다. 지난해 뷰티아트과 학생 3명의 싱가포르 취업을 확정한 데 이어 올해 5명 전원이 취업에 성공하면서 최근 2년간 총 8명의 해외취업 확정자를 배출했다. 학교 측은 단순한 해외 연수나 실습에 그치지 않고 현지 산업체의 정식 채용으로 이어지는 실질적 성과를 거뒀다고 설명했다.

해외취업 기반 확대에도 속도를 내고 있다. 조일고는 싱가포르 현지 유명 헤어살롱과의 연계를 강화하는 한편, 신규 취업처인 ‘미코헤어(MIKO HAIR)’를 발굴해 향후 현지 중간답사 시 업무협약을 추진할 계획이다. 이를 통해 해외 산업체 협력 네트워크를 넓히고 후배 학생들에게도 안정적인 해외취업 기회를 제공할 방침이다.

뷰티아트과는 국내외 미용경기대회에서도 두각을 나타내고 있다. 올해 중국 장춘 ‘한∙중 미용산업기술교류대회’에서 은상 3개∙동상 2개를 획득했으며, 최근 열린 ‘제36회 한류 K-뷰티월드페스티벌(K-BWF) 및 국제우수작품공모전’에서도 서울시장상과 국회의원상 등 다수의 주요 상을 휩쓸었다.

뷰티아트과 학생 5명이 싱가포르 경영개발원(MDIS)에서 3주간의 영어몰입교육을 이수한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 조일고 제공

최상현 교장은 “싱가포르 해외취업률 100% 달성은 학생들의 끊임없는 도전정신과 지도교사들의 열정, 대구시교육청의 적극적인 지원이 어우러져 만들어 낸 값진 성과”라며 “학생들이 전공 분야에서 세계 어디서든 인정받는 전문기술인으로 성장할 수 있도록 글로벌 교육과 해외취업 지원을 더욱 확대하겠다”고 말했다.

한편, 조일고는 국방부 지정 공군∙육군 군특성화고 운영을 통해 올해 부사관 최종합격자 45명과 군특성화 기술부사관 입대 예정자 15명 등 총 60명의 성과를 거뒀다. 또한 2026년 대구지방기능경기대회에서 금메달 5개, 은메달 5개, 동메달 4개, 장려상 2개 등 총 16개의 상을 획득하며 종합 2위를 차지했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지