제주 감귤원에서 간벌(솎아베기)한 뒤 버려지던 삼나무를 활용해 농경지의 탄소 저장량을 늘리고 온실가스 배출량을 줄일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

29일 제주도 농업기술원에 따르면 삼나무로 만든 바이오차를 농경지에 투입해 실증한 결과 토양 탄소 저장량이 ㏊당 최대 12.9t 늘고, 온실가스인 아산화질소 배출량은 최대 79.2% 감소했다.

바이오차(Biochar)는 목재나 농업 부산물을 산소가 부족한 상태에서 가열해 만든 숯 형태의 물질로, 토양에 탄소를 오랫동안 격리·저장할 수 있는 특징이 있다.

농업기술원은 지난 2024년부터 올해까지 농업 부산물의 부가가치를 높이고 농업 분야 온실가스를 감축하기 위해 감귤원 간벌 삼나무를 활용한 바이오차 농경지 적용 효과를 연구해왔다.

삼나무 톱밥을 각각 350도, 500도, 700도에서 가열해 만든 바이오차를 비교한 결과, 생산성과 탄소 저장 효과를 고려할 때 500도가 가장 적정한 제조 온도인 것으로 나타났다.

이에 따라 농업기술원은 제주지역 화산회토와 비화산회토의 월동무 재배지에 바이오차를 1000㎡당 각각 200㎏, 400㎏, 800㎏씩 살포해 현장 실증을 진행했다.

실증 결과, 바이오차 투입량이 많을수록 토양 탄소 저장량이 증가했다. 미처리 대조구와 비교했을 때 ㏊당 탄소 저장량은 화산회토에서 최대 12.9t, 비화산회토에서 최대 5.9t 늘어난 것으로 확인됐다.

또한, 질소비료 분해 과정 등에서 발생하는 아산화질소의 누적 배출량은 화산회토에서 45.5~73.3%, 비화산회토에서 44.0~79.2% 줄어드는 효과를 보였다. 아울러 바이오차를 투입한 재배지에서도 월동무는 정상적으로 생장했다.

제주도는 ‘2035 탄소중립’ 비전에 발맞춰 농축수산 부문 온실가스 배출량을 2018년 33만5000t에서 2030년 29만5000t으로 약 12% 감축한다는 목표를 추진하고 있다.

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