더불어민주당은 29일 “나흘 뒤면 12·3 불법계엄 2주년인데 아직도 내란이 청산되지 않았다”고 주장했다.

민주당 손명수 대변인은 이날 서면브리핑에서 “국회는 위대한 국민과 함께 불법계엄을 막아내었고, 헌법재판소는 내란을 일으킨 대통령을 파면했다”며 이같이 말했다.

더불어민주당 손명수 의원. 연합뉴스

이어 “이제 내란 청산은 법원의 몫이다. 헌법과 법률에 의거하여 내란범들을 엄정하게 단죄함으로써 다시는 내란을 꿈꾸지 못하도록 해야 한다”며 “내란을 신속하게 청산하고 미래로 나아가고 싶은 것이 국민 모두의 소망”이라고 강조했다.

손 대변인은 “그런데 현실은 답답하다. 지난 26일 대법원은 윤석열의 한덕수 내란 재판 위증 혐의에 대해 무죄를 확정했다”며 “한덕수의 계엄 선포 전 국무회의 관련 행위에 대해서는 이해하기 어려운 논리로 일부 무죄 취지 파기환송을 했다”고 설명했다.

이어 “이대로라면 내란범들이 줄줄이 풀려나는것 아니냐는 우려가 커지고 있다”며 “내란은 있었다면서, 그 과정에 관여한 사람들은 무고하다는 해괴한 논리를 어떻게 이해해야 하느냐”고 목소리를 높였다.

그는 “재판 지연도 심각하다. 특검법이 정한 선고기한마저 넘긴 한덕수 재판을 비롯해 내란 관련 사건들이 여전히 사법부의 판단을 기다리며 줄지어 있다”며 “사법부에 엄중히 묻겠다. 헌정질서를 파괴한 내란범들을 엄중히 단죄할 의지는 있는 것이냐”고 했다.

그러면서 “사법부는 그 어느 때보다 헌법수호자로서의 책무를 다해야 할 때”라며 “민주당은 사법부가 헌법 수호라는 본연의 책무를 다하는지, 내란 재판이 지체 없이 충실하고 공정하게 이루어지는지 국민과 함께 끝까지 지켜보겠다”고 경고했다.

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