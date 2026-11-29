“사랑해.” “미안해.” “보고 싶어.”

이번 크리스마스에는 소중한 사람에게 미처 전하지 못한 한마디가 왜관읍 로얄사거리를 비롯한 칠곡 곳곳의 전광판을 통해 전해진다.

김재욱 칠곡군수(가운데)가 군청 1층 비움카페에서 기획감사실 이선희 팀장(왼쪽), 김지현 주무관(오른쪽)과 함께 산타 차림으로 마음을 전하러 달려가는 듯한 자세를 취하고 있다. 김 군수는 ‘마음을 전하세요’라고 적힌 카드를 들고 있다.

경북 칠곡군은 12월1일부터 16일까지 ‘크리스마스 고백은 럭키칠곡이 대신해 드립니다’ 캠페인 사연을 받는다고 29일 밝혔다.

부모님께 전하고 싶은 감사 인사나 힘든 한 해를 보낸 친구에게 건네는 응원, 연인에게 미뤄둔 고백 등 소중한 사람에게 전하고 싶은 말이 있다면 누구나 참여할 수 있다.

군은 도시 브랜드인 럭키칠곡을 알리고 행운과 행복의 도시라는 이미지를 전하기 위해 이번 행사를 마련했다. 신청 링크는 군 공식 페이스북과 인스타그램 등에서 확인할 수 있다. 신청자는 군 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정을 팔로우한 뒤 네이버 폼에 사연과 전하고 싶은 메시지를 적어 제출하면 된다.

군은 전국 응모작 가운데 10건을 선정해 해당 신청자에게 커피 쿠폰을 제공한다. 전국 공모에서 뽑히지 않은 칠곡군 주민 사연도 10건 안팎을 추가로 선정한다. 결과는 12월18일 발표한다.

선정된 메시지는 12월23∼25일 왜관읍 로얄사거리 대형 전광판을 비롯한 관내 8개 읍·면 전광판에 송출한다. 군은 메시지가 대형 전광판에 나오는 장면을 영상으로 촬영해 선정자에게 개별 전달한다.

김재욱 군수는 “가까운 사람일수록 고맙다는 말 한마디를 미루다 한 해를 보내곤 한다”며 “이번 크리스마스에는 행운의 도시 럭키칠곡에서 마음에 담아둔 말을 전해보시길 바란다”고 말했다.

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