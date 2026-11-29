국가보훈부는 보훈병원이 없는 강원·제주 지역 보훈대상자의 의료 접근성을 높이기 위해 지정한 ‘준보훈병원’인 강원대학교병원과 제주대학교병원이 12월 1일부터 본격적인 진료를 시작한다고 29일 밝혔다.

‘준보훈병원’은 보훈병원이 없는 강원·제주 권역의 공공의료기관을 활용해 보훈병원에 준하는 의료서비스를 제공하는 제도다.

국가보훈부는 보훈병원이 없는 강원·제주 지역 보훈대상자의 의료 접근성을 높이기 위해 지정한 ‘준보훈병원’인 강원대학교병원과 제주대학교병원이 12월 1일부터 본격적인 진료를 시작한다.

다음달 1일부터 2028년 11월 30일까지 2년간 시범사업으로 운영된다.

보훈부는 지난 6월 29일부터 7월 15일까지 두 권역의 공공의료기관을 대상으로 지정 공고를 냈다.

이후 적격성 평가와 보훈단체 의견 수렴을 거쳐 7월 28일 두 병원을 준보훈병원으로 최종 선정했고, 전산 구축 등 운영 준비도 마쳤다.

25년여간 보훈위탁병원으로 국가유공자 의료지원을 맡아온 두 병원은 준보훈병원 전환에 따라 기존보다 지원 대상과 진료비 지원 범위가 넓어진다.

우선 상이 국가유공자 등 국비 진료 대상자는 기존 위탁병원에서 지원받던 일부 비급여 항목(MRI·초음파·건위소화제)에 더해 보훈병원 수준의 비급여 항목까지 지원받는다.

다만 다빈치로봇수술과 예방접종 등 일부는 제외된다.

감면 진료 대상자는 기존에 전액 본인이 부담하던 비급여 항목 가운데 MRI, 초음파, 건위소화제에 대해 30~90%의 감면율을 적용받는다.

이 또한 건강보험 가입자에 한해 지원된다.

기존 위탁병원에서 이용이 제한됐던 특수임무공로자, 특수임무유공자의 배우자, 기타 5·18민주화운동 희생자와 그 배우자 또는 선순위 유족, 장기복무 제대군인 등도 준보훈병원을 이용할 수 있게 된다.

이같은 변화로 강원 권역 6만 5000여 명, 제주 권역 2만 6000여 명 등 총 9만 1000여 명이 직접적인 의료지원 혜택을 받을 것으로 보훈부는 내다봤다.

강원·제주에 거주하지 않는 전국의 보훈대상자도 준보훈병원을 이용할 수 있다.

보훈부는 시범사업 기간 이용 현황과 운영성과를 분석해 사업 효과를 검증하고, 국가유공자의 의료 수요를 바탕으로 진료비 추가 지원 필요성 등을 종합 검토할 계획이다.

권오을 보훈부 장관은 “지역 간 보훈의료 격차를 해소하고 고령의 보훈대상자들이 거주지 인근 거점 국립대병원에서 양질의 의료서비스를 받을 수 있게 돼 뜻깊다”고 말했다.

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