제주에서 28일 강한 바람이 불어 1명이 중상을 입는 등 크고 작은 피해가 발생했다.

29일 제주도소방안전본부에 따르면 전날 강한 바람에 1명이 다치고 차량 및 교통시설물이 파손되는 등 37건의 시설물 피해가 발생한 것으로 집계됐다.

28일 오후 5시 6분쯤 제주시 한림읍 패널이 인근 주택 지붕을 덮쳤다. 제주도소방안전본부 제공

전날 오전 제주시 이호1동에서 행인 1명이 바람에 날린 패널에 깔려 중상을 입고 병원에서 치료받고 있다.

또 서귀포시 서귀동에서는 추락 물체에 의해 LPG 가스통이 파손돼 가스가 누출됐지만, 119 소방대원이 가스 밸브를 차단해 추가 사고로 이어지지 않았다.

제주도소방안전본부는 쓰러진 가로수를 절단하고 파손된 도로 시설물에는 안전라인을 설치하는 등 안전 조치를 진행했다.

제주국제공항에 내려진 강풍특보가 해제돼 항공편 운항은 정상을 되찾았다.

항공기상청에 따르면 제주공항에 발효된 강풍특보는 이날 오전 7시를 기해 해제됐으며 급변풍(돌풍) 특보도 오전 11시를 기해 해제될 예정이다.

강풍 피해 현장서 안전조치하는 소방당국. 제주도소방안전본부 제공

제주공항에는 오전까지 북서풍이 초속 8∼10ｍ(최대 13∼15ｍ)로 불겠다.

전날 오후부터 강한 바람이 불면서 항공편 83편이 결항했고, 3편이 회항했다. 또 155편이 지연 운항했다.

제주공항은 각 항공사가 결항 조치에 따른 사전 안내를 하고 대체 항공편을 운항하기로 하면서 공항 내 심야 체류객은 40명가량으로 비교적 적었다고 설명했다.

전날 제주에서는 동부·서부를 중심으로 바람이 순간풍속 초속 26ｍ(산지 25ｍ) 이상으로 매우 강하게 불었다.

제주에 발효된 강풍주의보는 29일 오전 8시를 기해 모두 해제됐으며 해상의 풍랑주의보도 오전 대부분 해제됐다.

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