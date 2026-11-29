이별을 통보한 20여살 연상의 남자친구를 와인병으로 내려치고 흉기로 찌른 20대 여성이 경찰에 붙잡혔다. 두 사람은 약 7개월간 교제해 온 사이로, 교제 기간 중 수차례 교제폭력으로 경찰의 개입이 있었던 것으로 파악됐다.

서울 강남경찰서는 27일 남자친구인 40대 B씨에게 흉기를 휘두른 20대 여성 A씨를 검거해 조사 중이라고 29일 밝혔다.

서울 강남경찰서는 지난 11월 27일 남자친구인 40대 B씨에게 흉기를 휘두른 20대 여성 A씨를 검거해 조사하고 있다. 사진은 강남경찰서 전경. 연합뉴스

A씨는 서울 강남구 논현동 소재 자신의 주거지에서 B씨를 와인병으로 내려치고 흉기로 명치 부근과 손가락 등을 찌른 혐의를 받는다.

A씨는 B씨가 이별을 통보하자 이에 격분해 범행을 저지른 것으로 파악됐다. B씨는 경찰에 A씨가 범행 당시 “너를 죽이고 나도 죽을 것”이라는 취지의 말을 했다고 진술한 것으로 전해졌다.

신고를 받고 출동한 경찰은 건물 계단에서 가슴을 부여잡고 있는 B씨를 발견했다. B씨는 가슴과 손가락에 자상을 입어 국립중앙의료원으로 이송됐으나 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.

범행 직후 A씨는 잠옷 차림으로 달아났다. 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 토대로 A씨의 행방을 쫓아 범행 2시간여 만에 범행 장소 인근 건물 옥상에서 A씨의 신병을 확보했다.

두 사람 사이에 교제폭력 문제가 불거진 것은 이번이 처음이 아니다. 두 사람은 약 7개월간 교제하면서 이미 서로를 여러 차례 교제폭력으로 경찰에 신고했던 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위 등을 조사 중이다.

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