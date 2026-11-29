지난 25일 찾은 중국 광둥성 광저우시 황푸구에 위치한 현대자동차그룹의 수소연료전지 생산기지 ‘HTWO(에이치투) 광저우’ 내부에서는 작업자의 모습을 찾아보기 쉽지 않았다. 연료전지의 핵심 부품을 제조하고 쌓아 올리는 작업부터 공정 간 부품 이송까지 자동화 설비가 담당했다. 부품을 나르는 데에는 자율이동로봇(AMR)이 투입됐다.

중국 광둥성 광저우시 황푸구에 위치한 현대자동차그룹의 첫 해외 수소연료전지 시스템 생산기지 ‘HTWO(에이치투) 광저우’ 공장 전경. 현대차그룹 제공

29일 현대차그룹에 따르면 HTWO 광저우는 전체 생산공정의 90% 이상이 자동화된 공장이다. 현대차그룹의 첫 해외 수소연료전지 시스템 생산기지로, 2021년 1월 법인을 설립하고 2023년 6월 공장을 준공했다. 전체 부지 면적은 20만2000㎡로 축구장 28개 규모다. 연간 6500기의 연료전지 시스템을 생산할 수 있는 설비를 갖췄다.

‘HTWO 광저우’의 스택 적층 라인. 연료전지의 핵심 부품인 셀을 쌓아 올리는 작업이 자동화 설비를 통해 이뤄진다. 현대차그룹 제공

◆생산공정 90% 이상 자동화…연료전지 한 기에 셀 440개

공장은 크게 전지스택동과 시스템 조립동으로 나뉜다. 전지스택동에서는 수소와 산소의 전기화학 반응을 통해 전기를 생산하는 핵심 장치인 ‘스택’을 만든다. 시스템 조립동에서는 스택의 성능을 검사하고 각종 부품을 결합해 완제품을 만든다.

전지스택동에서는 전기를 생산하는 기본 단위인 셀 220개를 쌓아 올려 출력 50㎾(킬로와트)의 서브스택을 제작한다. 서브스택 2개에 수소·공기 공급장치 등 각종 부품을 결합하면 100㎾급 연료전지 시스템이 완성된다. 연료전지 시스템 한 기에 들어가는 셀은 총 440개에 달한다. 현대차 관계자는 “이곳에서 생산하는 연료전지 시스템은 국내 신형 넥쏘에 적용되는 것과 동일하다”고 설명했다.

‘HTWO 광저우’ 공장 내부 천장에 설치된 수소 누출 감지설비. 현대차그룹 제공

스택을 제작한 뒤에는 실제 수소를 공급해 전기가 정상적으로 생산되는지 확인하는 활성화 공정을 거친다. 서브스택 활성화와 개별 셀 검사에만 약 3시간이 걸린다. 시스템 조립을 마친 뒤에도 100여 가지 항목의 성능 검사를 거쳐야 한다. 막전극접합체(MEA·수소와 산소의 전기화학 반응이 일어나는 핵심 부품) 제조부터 최종 시스템 출고까지 걸리는 시간은 약 사흘이다.

스택 활성화 과정에서 생산된 전기는 회수해 다시 공장 가동에 활용한다. 전지스택동 옥상에는 태양광 발전설비도 설치했다. 공장 전체 사용 전력의 약 45%를 이 같은 방식으로 자체 조달하고 있다는 게 현장 관계자의 설명이다.

수소를 취급하는 만큼 안전설계에도 공을 들였다. 수소를 사용하는 건물과 사용하지 않는 건물을 분리하고 미량의 수소 누출도 감지할 수 있는 설비를 갖췄다. 김창수 HTWO 광저우 책임은 “2021년 1월 법인 설립 이후 현재까지 단 한 건의 사고도 발생하지 않은 ‘무재해 사업장’”이라고 강조했다.

‘HTWO 광저우’ 내부에서 공정 간 부품 이송을 담당하는 자율이동로봇(AMR)이 이동하고 있다. 현대차그룹 제공

◆中 수소차 1267대 보급…대형 상용차 시장 공략

현대차그룹은 HTWO 광저우를 중국 수소시장 공략을 위한 전초기지로 삼고 있다. 연료전지 시스템 생산과 판매는 물론 연구개발(R&D)까지 현지에서 수행하는 구조다.

광저우를 첫 해외 수소연료전지 생산기지로 택한 데에는 중국 정부의 수소산업 육성 의지와 현지 산업 인프라가 영향을 미쳤다. HTWO 광저우는 중국 국가발전개혁위원회의 중대 외자 프로젝트로 선정됐으며 광둥성과 광저우시의 지원을 받고 있다. HTWO 광저우는 2023년 6월 양산을 시작한 이후 중국 내 수소연료전지차 1267대를 보급했다. 지난해 중국 연료전지 시장에서 판매량 기준 전체 3위, 외자기업 중에서는 1위를 기록했다.

배터리 전기차가 빠르게 성장한 중국에서 현대차그룹이 주목하는 분야는 상용차다. 장거리 운행과 대량의 화물 운송이 필요한 대형 상용차 시장에서는 수소차도 경쟁력을 확보할 수 있다는 판단에서다. HTWO 광저우는 현지 완성차 업체들과 차량을 공동 개발하는 방식으로 시장을 넓혀가고 있다. 광둥성의 더운 기후로 냉장·냉동 물류 수요가 많다는 점에 착안해 4.5t급 냉장물류트럭을 개발하고 지방정부 수요에 맞춰 청소차와 쓰레기 운반차도 보급했다. 지난해에는 18t급 물류트럭을 320대 가까이 판매했다.

현대차그룹이 앞으로 수소차 수요가 가장 크게 늘어날 것으로 보는 차종은 대형 화물 운송에 쓰이는 49t급 트랙터다. 차량이 대형화할수록 배터리 무게와 충전 시간에 대한 부담이 커지는 만큼 수소차가 경쟁력을 확보할 수 있다는 판단에서다. 중국 쓰촨성에 있는 현대차 상용차 법인을 비롯해 둥펑류치, 섬서자동차 등 현지 상용차 업체들과 차량을 개발하며 시장 확대에 대비하고 있다.

지난해 7월에는 중국 연료전지 기술연구소를 출범시켜 생산과 판매뿐 아니라 연구개발(R&D)까지 현지에서 수행하고 있다. 자동차 이외에도 선박과 항공 등으로 연료전지 적용 범위를 넓히기 위한 실증사업을 진행하고 있다. 현지에서 확보한 데이터는 국내 연구소에 전달해 그룹 차원의 수소 기술 개발에도 활용한다. 다만 중국 수소차 시장이 아직 성장 초기 단계에 머물러 있어 공장을 최대 생산능력으로 가동하지는 못하고 있다.

최두하 HTWO 광저우 법인장(전무)은 “중국 연료전지 시장이 아직 크게 성장하지 않아 최대 생산능력만큼 생산하지는 못하고 있다”면서도 “도요타 등과 치열하게 경쟁하며 현지 시장에서 성과를 내고 있다”고 설명했다.

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