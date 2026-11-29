고대 그리스 비극 작가 에우리피데스는 “사람은 자신이 어울리기를 좋아하는 사람을 닮는다”고 했다. 누구와 친분을 맺고 교유하느냐가 그 사람의 됨됨이를 비추는 거울이라는 의미다. “네가 누구와 어울리는지 말해 달라. 그러면 네가 어떤 사람인지 말해 주겠다”는 스페인 속담과도 뜻이 통한다. 친구 관계는 이처럼 사람의 성품과 가치관을 가늠하는 잣대로 작용한다.