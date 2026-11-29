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오피니언
[설왕설래] 독재자들과의 우정
고대 그리스 비극 작가 에우리피데스는 “사람은 자신이 어울리기를 좋아하는 사람을 닮는다”고 했다. 누구와 친분을 맺고 교유하느냐가 그 사람의 됨됨이를 비추는 거울이라는 의미다. “네가 누구와 어울리는지 말해 달라. 그러면 네가 어떤 사람인지 말해 주겠다”는 스페인 속담과도 뜻이 통한다. 친구 관계는 이처럼 사람의 성품과 가치관을 가늠하는 잣대로 작용한다.
[기자가만난세상] 2년이나 늦은 감사 인사
언론사 필기시험 결과를 기다리던 때였다. 2024년 12월3일 한밤중 비상계엄이 발표됐을 때, 부끄럽게도 가장 먼저 든 생각은 ‘면접이 취소되면 어떡하지’였다. 계엄이 선포됐는데 언론사에서 수습기자를 뽑는 게 가능할까. 그렇게 밤새 뜬눈으로 휴대전화 화면만 바라보고 있을 무렵 국회의원들이 속속 계엄 해제를 위해 국회로 도착하는 모습을 봤다. 당시 본회의에
[세계와우리] ‘코리아 패싱’ 막을 전략 짜내라
지난 19일 중국 선전에서 역사상 처음으로 미·중·러 정상회담이 열렸다. 회담을 앞두고 국내외 다수의 매체와 전문가들은 21세기판 얄타 체제가 등장하고 있다면서 강대국 정치의 도래에 대한 경고의 목소리를 냈다. 약소국의 안보 문제가 강대국 간 거래와 담합으로 결정될 수도 있다는 우려가 확산했다. 과연 미·중·러 선전 정상회담을 얄타회담에 견줄 수 있을까.
[강영숙의이매진] 겨울 루틴
나는 자전거 타는 법을 아버지한테 배웠다. 아버지한테 배운 게 또 하나 있는데 바로 아이스 스케이트였다. 겨울방학 때마다 아침을 먹은 뒤 스케이트를 신고 아버지 등에 업혀 바로 스케이트장으로 이동했고, 거기서 하루 종일 스케이트를 탔다. 아버지는 일을 하다가 가끔씩 스케이트장으로 와서 똑바로 혼자 서기까지 뒤에서 계속 잡아주었고, 찍기나 턴 같은 기본기도
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