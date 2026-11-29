겨울철 부모님의 낙상이 걱정된다면 빙판길이나 미끄러운 욕실 바닥뿐 아니라 매일 챙겨 드시는 약을 주의 깊게 봐야한다. 건강을 위해 복용하는 약이 때로는 어지럼증이나 졸음, 혈압 저하, 균형감각 저하 등을 유발해 낙상 위험을 높일 수 있기 때문이다. 게티이미지뱅크

노년기 낙상은 단순한 넘어짐으로 끝나지 않고 고관절 골절과 장기 입원, 일상생활 능력 저하로 이어질 수 있다. 평소 복용하는 약물이 낙상 위험을 높이는 원인일 수도 있어 주의가 필요하다.

실제로 항콜린성 약물에 노출된 65세 이상 난청 노인은 그렇지 않은 노인보다 낙상·골절 위험이 20% 높은 것으로 나타났다.

감기약이나 알레르기약에 포함된 항콜린성 약물을 비롯해 수면제, 일부 혈압약과 당뇨병 치료제 등도 어지럼증이나 졸음, 저혈당 등을 유발해 낙상 가능성을 키울 수 있다.

따라서 여러 약을 함께 복용하는 노인은 부작용이 중첩될 가능성도 있는 만큼, 복용 중인 약의 종류와 기간을 정기적으로 점검해야 한다.

◆ 항콜린성 약물 노출 노인, 낙상·골절 위험 20% 높아

국제학술지 'BMC 노인의학(BMC Geriatrics)' 최신호에 따르면 성균관대·서울대 약대, 중앙보훈병원, 분당서울대병원, 고려대 공동 연구팀이 2018~2021년 국민건강보험 자료를 이용해 65세 이상 난청 노인 59만8152명을 분석한 결과, 항콜린성 약물에 노출된 노인은 그렇지 않은 노인보다 낙상·골절 위험이 20% 높은 것으로 나타났다.

항콜린성 약물은 기억력과 주의력 등 신경계 기능에 관여하는 아세틸콜린의 작용을 억제하는 약물이다. 감기나 알레르기 비염 치료에 쓰이는 항히스타민제를 비롯해 과민성 방광, 위장 질환, 파킨슨병, 우울증 등에 사용하는 약제에도 포함돼 있다. 이들 약물은 어지럼증 등 부작용을 일으킬 수 있어 낙상 위험에 주의해야 한다.

특히 노인은 약물의 대사와 배설 능력이 떨어지는 데다 여러 약을 함께 복용하는 경우가 많아 항콜린 작용이 중첩될 수 있다. 이번 연구에서 항콜린성 약물에 노출된 노인은 전체의 37.4%였다. 이들은 비노출군보다 낙상·골절 위험 외에도 응급실 방문 위험이 21%, 치매 위험이 17%, 전체 사망 위험이 5% 각각 높은 것으로 분석됐다.

감기약이나 알레르기약에 포함된 항콜린성 약물을 비롯해 수면제, 일부 혈압약과 당뇨병 치료제 등도 어지럼증이나 졸음, 저혈당 등을 유발해 낙상 가능성을 키울 수 있다. 게티이미지뱅크

항콜린성 약물은 복용하는 약의 개수뿐 아니라 복용 기간도 골절 위험과 관련이 있는 것으로 나타났다.

서울아산병원·서울성모병원 가정의학과 공동 연구팀이 올해 1월 같은 학술지에 발표한 논문에 따르면 국내 66세 노인 3만2771명을 최장 5년간 추적 관찰한 결과 항콜린성 약물 복용 기간이 183일 이상인 그룹은 183일 미만인 그룹보다 골절 발생 위험이 45% 높았다. 고관절 골절 위험은 3.36배에 달했다. 복용 약물이 5~9개인 노인도 0~1개 복용 그룹보다 골절 위험이 29% 높았다.

◆ 수면제·혈압약·당뇨약도 주의…여러 약 함께 먹을수록 점검 중요

낙상 위험을 높일 수 있는 약물은 항콜린성 약물에만 국한되지 않는다. 일부 수면제와 진정제는 졸음과 반응속도 저하를 유발할 수 있고, 일부 혈압약은 앉거나 누워 있다가 일어설 때 혈압이 갑자기 떨어지는 기립성 저혈압을 일으킬 수 있다.

이뇨제는 탈수나 전해질 이상에 따른 어지럼증과 근력 저하를 유발할 수 있으며, 일부 당뇨병 치료제는 저혈당이 발생했을 때 낙상 위험을 높일 수 있다.

해외 연구에서도 노인의 약물 복용과 낙상 사이의 연관성이 확인됐다.

독일 올덴부르크대와 네덜란드 암스테르담대 공동 연구팀이 낙상으로 응급실을 찾았다가 입원하지 않고 귀가한 60세 이상 노인 335명(평균 75.4세)의 약물 복용 실태를 조사한 결과, 이들은 평균 3.6개의 약을 복용하고 있었다. 5개 이상 약을 복용하는 노인은 전체의 31.3%였다.

전체 환자의 44.5%는 낙상 위험을 높일 가능성이 있는 약물을 한 가지 이상 복용 중인 것으로 분석됐다. 연구팀은 논문에서 "낙상으로 응급실을 찾은 노인에게 체계적인 약물 검토를 시행하는 것이 향후 낙상 위험을 줄이기 위한 중요한 예방 전략이 될 수 있다"고 밝혔다.

노년기 낙상은 한 번의 사고가 고관절 골절과 장기 입원, 일상생활 능력 상실로 이어질 수 있다는 점에서 각별한 주의가 필요하다. 넘어지는 것이 두려워 외출과 신체활동을 줄이면 근력과 균형감각이 떨어져 다시 낙상할 위험이 커지는 악순환에 빠질 수도 있다.

노년기 낙상은 한 번의 사고가 고관절 골절과 장기 입원, 일상생활 능력 상실로 이어질 수 있다는 점에서 각별한 주의가 필요하다. 게티이미지뱅크

◆ 약 임의로 끊지 말고 의료진과 조정…주거환경·근력 관리도 병행해야

낙상을 예방하려면 복용 중인 약물을 정기적으로 점검하는 것이 중요하다. 여러 병원에서 처방받은 약은 물론 약국에서 구입한 감기약이나 알레르기약도 빠짐없이 의료진에게 알려 중복 처방이나 부작용 가능성을 확인해야 한다.

특히 새로운 약을 복용하거나 용량을 늘린 뒤 어지럼증, 졸음, 보행 불안정 등이 나타났거나 최근 들어 넘어질 뻔한 일이 잦아졌다면 약물의 영향을 살펴볼 필요가 있다. 다만 낙상이 걱정된다고 필요한 약을 임의로 줄이거나 끊어서는 안 된다. 의료진과 상의해 약의 종류와 용량, 복용 시간 등을 조정하는 것이 바람직하다.

주거환경을 개선하는 것도 도움이 된다. 욕실에는 미끄럼 방지 매트와 안전 손잡이를 설치하고, 침실에서 화장실까지 이동하는 통로에는 야간 조명을 마련하는 것이 좋다. 평소 신체 능력에 맞는 하체 근력운동과 균형 운동을 꾸준히 해 근력과 균형감각을 유지하는 것도 중요하다.

손기영 서울아산병원 가정의학과 교수는 "의료진도 환자에게 처방되는 약물의 개수를 줄이는 것과 함께 복용 기간을 최소화하려는 노력을 병행해야 한다"고 말했다.

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