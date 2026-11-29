복권수탁사업자 동행복권이 지난 28일 서울 상암 MBC에서 로또복권 추첨 생방송 공개행사 ‘645 데이(645 Day)'를 성황리에 개최했다고 29일 밝혔다. 사진은 복권기금 골든벨 프로그램이 진행되고 있는 모습. 동행복권 제공

로또 복권 추첨이 끝난 뒤 웹사이트에 표기된 예상 번호를 실제 당첨 번호로 몰래 바꿔치기하는 수법으로 51억 1000여만원을 가로챈 일당에게 중형이 선고됐다.

29일 인천지법 형사3단독 이동호 판사는 사기와 범죄단체 조직·활동 혐의로 기소된 총책 A(37)씨에게 징역 5년과 징역 2년 등 총 7년을, 공범 B(36)씨에게 징역 6년을 각각 선고했다고 밝혔다. 재판부는 A씨와 B씨에게 각각 3억 9000여만원과 6억 5000여만원의 추징도 함께 명령했다.

A씨 등은 2022년 5월부터 2024년 4월까지 인천시 부평구 일대에 사무실을 차려놓고 로또 번호 예측 사이트를 운영하며 피해자들로부터 가입비 명목으로 51억 1000여만원을 받아 챙긴 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이들은 사전에 불법 입수한 개인정보를 이용해 불특정 다수를 사이트 무료 회원으로 임의 등록한 뒤 매주 당첨 예상 번호를 확인하라는 문자메시지를 발송했다.

범행의 핵심은 추첨 직후 이뤄진 전산 조작이었다. 로또 추첨이 끝나면 사이트에 접속하지 않은 회원만 선별해 홈페이지 내 예상 번호를 실제 당첨 번호로 몰래 수정했다. 이후 해당 회원들에게 3등 당첨을 축하한다는 내용의 문자메시지를 보내, 실제 복권을 구매했다면 당첨금을 받을 수 있었던 것처럼 피해자들을 기만했다.

일당은 조작된 결과에 속아 유입된 피해자들에게 10개월간 3차례 로또 3등에 당첨되도록 해주겠다며 유료회원 가입을 권유했다. 미당첨 시 가입비 전액 환불을 약속하며 1·2등 당첨 번호를 제공한다는 명목으로 최대 500만원에 달하는 고액 상품 결제를 유도한 것으로 조사됐다. 수사기관에 적극적으로 고소하거나 신고한 일부 피해자에게만 신규 피해자의 가입비로 환불해주는 이른바 돌려막기 방식도 동원한 것으로 파악된다.

이들은 총괄팀장과 팀장, 영업사원 등으로 직급을 나누고 상벌 제도를 도입하는 등 체계적인 범죄단체를 조직했다. 영업사원에게는 월 200만∼250만원의 기본급과 매출액의 10∼20%에 해당하는 성과급을 지급했으며, 사무실 내 폐쇄회로(CC)TV를 통해 직원들의 근태를 감시하는 치밀함도 보였다.

재판부는 피고인들이 서민들의 절박한 심리를 범죄의 도구로 삼았다고 지적했다. 이 판사는 “이들은 로또 당첨으로 어려운 경제 여건에서 벗어나길 소망하는 불특정 다수 피해자의 기대심리를 교묘한 방법으로 활용하고 악용했다”며 “범행 방법과 피해액 등에 비춰 죄질이 매우 불량하다”고 판시했다. 이어 “이에 합당한 처벌을 하지 않는다면 유사한 모방범죄가 반복될 개연성이 아주 크다”며 “피해자들이 겪는 물질적 피해와 정신적 고통 또한 상당한 것으로 보이며 그로 인한 여러 사회적 폐해가 발생하고 있다”고 양형 이유를 설명했다.

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