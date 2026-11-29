27일 서울 서초구의 한 부동산중개업소에 붙어진 아파트 매매 매물 정보. 뉴스1

정부의 종합부동산세(종부세) 완화 방안이 국회를 통과하더라도 내년 공시가격이 올해와 같은 비율로 오르면 서울 주요 아파트 1주택자의 보유세 부담이 최대 2배 가까이 늘어나는 것으로 추산됐다. 실거주 1주택자 기본공제를 현행 12억 원에서 14억 원으로 높이는 정부안의 감세 효과가 가파른 공시가격 상승세에 상쇄될 것이라는 분석이다.

◆ 반포 원베일리 보유세 4544만 원…송파 헬리오시티도 1000만 원 육박

29일 부동산 세금 계산 서비스 셀리몬(sellymon)의 시뮬레이션에 따르면 전용면적 84㎡ 기준 서울 서초구 반포동 래미안원베일리 실거주 1주택자의 내년 보유세는 4544만 원으로 추산된다. 올해 부과액인 2810만 6000원(재산세 938만 4000원·종부세 1872만 2000원)보다 1733만 5000원(61.7%) 급증한 수치다.

이번 분석은 국회에 계류 중인 정부 세제 개편안을 적용해 산출했다. 내년 공시가격이 올해 상승률만큼 오르고 단독명의로 실거주하며 별도 세액공제는 받지 않는다는 조건을 가정했다.

원베일리 공시가격이 올해와 동일한 33% 비율로 상승하면 재산세는 938만 4000원에서 1022만 2000원으로 늘어난다. 같은 기간 종부세는 1872만 2000원에서 3521만 8000원으로 뛰며 전체 보유세 증가분의 95%를 차지하는 것으로 나타났다.

강남·송파권 다른 주요 단지의 세 부담 증가 폭도 가파르다. 특히 대단지 지표로 꼽히는 송파구 가락동 헬리오시티(84㎡)의 경우 올해 보유세가 634만 2000원(재산세 392만 6000원·종부세 241만 6000원)이었으나, 내년에는 992만 3000원(재산세 428만 1000원·종부세 564만 2000원)으로 358만 원(56.5%) 급증하며 보유세 1000만 원 선에 바짝 다가선다. 종부세만 1년 새 2.3배 넘게 뛰는 셈이다.

그 외 강남권 주요 단지별 내년 추정 보유세 합계(재산세+종부세)와 올해 대비 증가율은 다음과 같다.

분석 대상 중 증가율이 가장 높은 단지는 동작구 흑석동 아크로리버하임이다. 올해 공시가격이 43.9% 오른 데 이어 내년에도 같은 폭으로 상승할 경우 보유세는 574만 6000원(재산세 371만 8000원·종부세 202만 8000원)에서 1122만 1000원(재산세 415만 원·종부세 707만 1000원)으로 95.3% 치솟는다. 1년 만에 세 부담이 사실상 2배로 불어나는 구조다.

국세청이 종합부동산세 고지서 발송을 시작한 26일 서울 강남우체국에서 관계자가 종부세 고지서 분류 작업을 하고 있다. 연합뉴스

◆ ‘마용성’도 종부세 급등 직격탄…용산 한가람 1032만 원·옥수리버젠 71% 뛴다

강남 3구뿐 아니라 이른바 ‘마용성’(마포·용산·성동구) 한강 벨트 주요 단지도 내년 보유세 급등세를 피하기 어려울 전망이다.

용산구 이촌동 한가람(84㎡)의 경우 올해 보유세는 666만 6000원(재산세 405만 5000원·종부세 261만 1000원)이었으나, 내년에는 1032만 5000원(재산세 441만 4000원·종부세 591만 1000원)으로 365만 9000원(54.9%) 증가하며 보유세 1000만 원 시대에 진입한다. 종부세만 261만 1000원에서 591만 1000원으로 2.2배 넘게 불어난 영향이다.

성동구 옥수동 래미안옥수리버젠(84㎡) 역시 올해 486만 4000원(재산세 334만 2000원·종부세 152만 2000원)에서 내년 832만 6000원(재산세 368만 4000원·종부세 464만 2000원)으로 346만 2000원(71.2%) 급증한다. 종부세만 3배 넘게 뛰는 셈이다.

마포구 아현동 마포래미안푸르지오(84㎡)도 올해 436만 2000원(재산세 313만 5000원·종부세 122만 7000원)에서 내년 689만 5000원(재산세 344만 8000원·종부세 344만 7000원)으로 253만 2000원(58.1%) 늘어난다. 영등포구 여의도 시범아파트(79.24㎡) 역시 509만 2000원에서 843만 4000원으로 65.6% 증가한다.

다주택자의 세부담은 억 단위로 뛴다. 아크로리버파크에 거주하면서 잠실 리센츠와 마포래미안푸르지오를 한 채씩 보유한 3주택자(각 84㎡ 기준)의 보유세 총액은 1억 1996만 7000원에서 1억 8000만 원으로 6000만 원(50%)가량 증가할 전망이다.

◆ ‘시가 20억까지 종부세 0원’ 공언했지만…비강남·경기 남부도 과세 사정권

재정경제부는 향후 주택 가격이 안정되고 정부안이 통과되면 거주용 1주택자의 세부담이 완화될 것으로 내다보고 있다. 과세 기준선이 공시가격 12억 원에서 14억 원으로 상향되면 시가 20억 원 수준까지는 거주 여부와 무관하게 종부세를 내지 않는다는 논리다.

그러나 올해처럼 공시가격이 큰 폭으로 오르면 새 기준선인 14억 원을 넘어서는 단지가 속출할 것으로 보인다. 양천구 목동힐스테이트(84㎡) 실거주자는 올해 공시가격이 23% 올라 13억 7700만 원을 기록하며 처음 종부세 44만 9000원(재산세 포함 보유세 302만 1000원)을 부과받았다.

공시가격이 동결된다면 정부안에 따라 내년 종부세는 0원이 된다. 반면 올해 수준으로 공시가격이 다시 오르면 16억 8600만 원으로 치솟아 실거주자임에도 종부세가 90만 1000원(보유세 총액 370만 8000원)으로 2배 불어난다.

올해 집값 상승세가 두드러졌던 서울 비강남권과 경기 남부 지역의 공시가격 급등 가능성도 변수로 꼽힌다. 한국부동산원 주간 조사에 따르면 올해 들어 이달 셋째 주까지 아파트 매매가격은 강남구(-2.57%)와 서초구(-0.80%)에서 하락세를 보였다.

반면 중하위권으로 분류되던 서울 외곽과 경기 남부권은 큰 폭으로 올랐다. 서울에서는 성북구(17.76%), 서대문구(15.03%), 구로구(13.80%), 강서구(13.73%), 동대문구(13.53%), 관악구(13.30%), 노원구(13.24%) 등이 높은 상승률을 기록했다. 경기권 역시 화성시 동탄구(23.01%), 수원시 영통구(19.29%), 광명시(19.08%), 안양시 동안구(18.86%)의 오름세가 가팔랐다.

한 세무업계 관계자는 “올 하반기 실거래 최고가가 다수 나왔고 강남 3구 외 서울 다른 지역의 상승률이 특히 컸다”며 “이런 지역은 내년 공시가격이 더 올라 보유세 부담이 커질 가능성을 배제할 수 없다”고 말했다. 이어 “반도체 호재 등으로 올 하반기 많이 오른 화성 동탄, 용인, 분당 등 경기 남부 등지에서 새로 부과 대상자가 나올 수 있어 정부 예상만큼 감세 효과가 크지는 않을 것 같다”고 덧붙였다.

27일 서울 서초구의 한 부동산중개업소에 붙어진 세재개편 수정안 연도별 예상 보유세. 뉴스1

◆ 국회 종부세법 개정안 진통…실거주·비거주 차등 공제 쟁점

국회 재정경제기획위원회는 지난 24∼25일 조세소위원회와 26∼27일 비공개 소소위원회를 잇따라 열고 종부세법 개정안 막판 조율을 벌였으나 합의에 이르지 못했다.

국회 일각에서는 공시가격 14억 원을 초과하는 1세대 1주택자도 실거주 여부와 관계없이 기본공제액을 14억 원으로 일원화해야 한다는 주장이 제기된다. 실거주 1주택자는 14억 원, 일반 비거주 1주택자는 12억 원을 공제하는 정부안과 맞서는 대목이다.

이에 대해 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 23일 기자간담회에서 “거주용 주택에 인센티브가 들어가야 한다는 입장은 여전히 동일하다”며 실거주자 우대 원칙을 고수하겠다는 입장을 재확인했다.

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