가덕도신공항의 성공적인 개항을 위해 국책연구기관과 정부, 학계, 지역사회가 참여하는 정책토론회가 부산에서 열렸다. 바다를 매립하고 섬의 지형을 깎아 활주로를 조성하는 초고난도 국책사업인 만큼 공사 과정의 안전성과 장기적인 지반 안정성 확보 방안을 집중적으로 논의했다.

국민의힘 조경태 국회의원(사진·부산 사하구을)실은 지난 27일 부산상공회의소 상의홀에서 ‘가덕도신공항 성공적 개항을 위한 1차 정책토론회’를 개최했다고 29일 밝혔다.

국민의힘 조경태 의원.

가덕도신공항은 부산 시민들이 30년 가까이 기다려 온 숙원사업으로, 동남권 관문공항 건설을 통한 지역 균형발전과 글로벌 물류·관광 경쟁력 확보를 목표로 추진 중이다.

특히 부지 조성 공사비만 10조7000억원이 넘는 대형 국책사업으로, 산을 깎아 낸 토사를 활용해 깊은 바다를 메운 뒤 활주로와 터미널 등을 건설하는 방식이다. 깊은 수심과 두꺼운 연약지반, 거센 파도 등 까다로운 자연조건을 극복해야 하는 만큼 시공 기술과 지반 안정성 확보가 핵심 과제로 꼽힌다.

매립지의 장기침하 문제도 주요 쟁점이다. 실제로 1994년 바다를 매립해 개항한 일본 간사이공항은 지반 침하가 지속되면서 보강 작업과 유지관리에 상당한 비용을 투입하고 있다. 가덕도신공항 역시 초기 설계 단계부터 장기적인 지반 안정성 확보 방안을 마련해야 한다는 지적이 나온다.

지난 11월 27일 가덕도신공항의 성공적인 개항을 위해 국책연구기관과 정부, 학계, 지역사회가 참여하는 정책토론회가 부산에서 열렸다. 가덕도신공항 조감도. 가덕도 신공항건설공단 제공

조 의원실이 주최하고 한국건설기술연구원과 가덕도신공항건설공단이 공동 주관한 이번 토론회는 국회와 정부, 지자체, 연구기관, 학계 관계자들이 참석해 성공적인 공항 건설을 위한 기술적 과제를 논의했다.

발제는 가덕도신공항건설공단 박성출 본부장이 사업 개요와 공사 계획을 설명하고, 부산대 임종철 명예교수가 장기침하에 대한 기술적 대응 방안을 제시했다. 이어 조 의원이 좌장을 맡아 지역 대학 교수들과 부산시, 한국건설기술연구원 전문가 등이 참여한 가운데 지반 안전성 확보를 위한 선제적 대응 전략을 주제로 종합토론을 진행했다. 시민 질의응답도 이어졌다.

조 의원은 “가덕도신공항은 빨리 짓는 것만큼 50년, 100년을 끄떡없이 버틸 수 있도록 건설하는 것이 중요하다”며 “국책연구기관과 정부, 학계, 지자체, 지역 경제계가 처음부터 함께 검증하고 논의하는 구조를 만들어야 한다”고 강조했다. 그러면서 “토론회에서 나온 제언들이 실시설계와 정부 정책에 반영될 수 있도록 국회에서 챙기겠다”고 덧붙였다.

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