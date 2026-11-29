배달음식을 먹고 나면 식탁에는 플라스틱 용기와 비닐봉지, 일회용 수저가 남는다. 음식물과 기름기가 묻은 용기는 씻어서 버려야 하는 번거로움도 있다.

배달의민족 제공

배달업계가 이런 불편을 줄이기 위해 다회용기 서비스 확대에 나섰다. 배달의민족은 대학가로 서비스를 넓히고, 쿠팡이츠와 요기요 등 경쟁 플랫폼도 다회용기 주문을 지원하고 있다.

29일 업계에 따르면 배달의민족(배민) 운영사 우아한형제들은 다회용기 서비스 기업 잇그린과 손잡고 서울 서대문구 대학가에서 '제로웨이스트 캠퍼스' 조성을 위한 캠페인을 진행한다.

대상은 명지대학교와 연세대학교, 이화여자대학교 등 3개 대학이다. 학생들이 배달음식을 주문할 때 일회용 플라스틱 대신 회수와 세척을 거쳐 다시 사용하는 용기를 선택하도록 유도하는 것이 핵심이다.

배민은 다음 달 20일까지 다회용기 주문에 사용할 수 있는 1만원 할인쿠폰을 선착순으로 제공한다. 캠퍼스에는 다회용기 배달·픽업 인프라도 구축할 계획이다.

이번 캠페인은 지난 6일 서대문구와 우아한형제들, 잇그린, 한국외식업중앙회 서대문구지회, 3개 대학이 체결한 업무협약의 후속 사업이다.

서대문구는 행정 지원과 지역 음식점의 참여 확대를 맡고, 잇그린은 사용한 용기의 수거와 세척 등 운영을 담당한다. 배민은 주문 서비스를 제공하고 학생들의 참여를 유도한다.

앞서 배민은 지난 9월 서울대학교 관악학생생활관과 협력해 캠퍼스 다회용기 배달 모델을 선보였다.

9월 21일부터 10월 20일까지 서울대 다회용기 서비스 이용자를 대상으로 실시한 만족도 조사에서는 응답자의 81%가 만족한다고 답했다.

배민의 대학가 확대는 배달 주문이 잦은 학생들에게 다회용기 사용 경험을 늘리려는 시도로 풀이된다. 할인쿠폰 제공 기간이 끝난 뒤에도 이용이 이어질지가 관건이다.

다회용기 배달은 배민만의 사업은 아니다.

요기요는 2021년 10월 서울 강남구에서 서울시, 잇그린과 함께 다회용기 배달 서비스를 시작했다. 민간 배달 플랫폼 가운데 초기 도입 사례로 꼽힌다.

이후 배민과 쿠팡이츠, 신한은행의 배달앱 땡겨요 등이 참여하면서 이용 가능한 플랫폼이 늘어났다.

서울시는 2022년 4월 배민·요기요·쿠팡이츠·땡겨요 등 4개 배달앱과 다회용기 이용 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

쿠팡이츠 역시 다회용기 주문 서비스를 운영하고 있다. 쿠팡이츠의 음식점 입점 안내에 따르면 다회용기 서비스는 서울과 경기, 인천 일부 지역에서 제공된다. 음식점이 다회용기 서비스에 참여하면 배달앱에 관련 메뉴를 등록하는 방식이다.

서울시는 올해 6월 배달 다회용기 사업을 소개하면서 배민과 쿠팡이츠, 요기요, 땡겨요에서 다회용기 이용 음식점을 검색하거나 관련 배너를 통해 주문할 수 있다고 안내했다.

서비스를 제공하는 음식점에서 다회용기로 음식을 주문하면 사용한 용기를 회수해 세척한 뒤 다시 공급하는 구조다.

다회용기 배달 서비스의 이용 규모도 커지고 있다.

서울시와 관련 업계 자료에 따르면 서울 지역 다회용기 배달 서비스 누적 참여 음식점은 2024년 2026곳에서 지난해 2775곳으로 늘었다. 올해 8월에는 3014곳을 기록했다.

주문 건수도 증가했다. 서울시의회 예산안 심사 자료에 따르면 다회용기 배달 주문은 2021년 1201건에서 2022년 2만9384건, 2023년 10만1836건, 2024년 12만8149건으로 늘었다. 2025년에는 10월까지 14만6078건이 집계됐다.

서비스 지역 역시 확대됐다. 서울시는 올해 다회용기 배달 서비스의 서울 전역 확대를 추진하고 있다.

서울 밖에서도 변화가 나타나고 있다. 제주도는 올해 2월 다회용기 배달 서비스 지역을 제주시 동 지역 전체와 서귀포시 일부로 확대하고, 기존 배민·먹깨비 외에 요기요·땡겨요 등으로 참여 플랫폼을 늘리겠다고 밝혔다.

업계의 과제는 소비자가 별다른 불편 없이 다회용기를 선택할 수 있는 환경을 만드는 데 있다. 참여 음식점이 적거나 반납 과정이 번거롭다면 할인 혜택이 끝난 뒤 이용이 줄어들 수 있다.

배민의 이번 대학가 캠페인도 같은 시험대에 올랐다. 학생들이 쿠폰 때문에 한두 번 이용하는 데 그치지 않고, 이후에도 다회용기 배달을 선택할지가 사업의 지속성을 가를 것으로 보인다.

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