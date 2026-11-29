겨울을 앞두고 유통업계가 김장김치와 식료품을 나누는 사회공헌활동에 나서고 있다. 임직원이 직접 김치를 담가 취약계층에 전달하는가 하면, 자사 제품을 기부하거나 고객과 함께 기부금을 모으는 방식도 등장했다. 환경정화 활동까지 병행하는 기업도 늘고 있다.

풀무원 제공

29일 업계에 따르면 풀무원푸드앤컬처는 이달 임직원이 직접 담근 김장김치 120포기를 경남 거제 지역 시각장애인들에게 전달했다. 신세계백화점은 전국 12개 점포를 중심으로 김치 1만 포기 나눔에 나섰고, bhc 등을 운영하는 다이닝브랜즈그룹도 아동복지시설에 김장김치 400포기를 지원했다.

풀무원의 푸드서비스 전문기업 풀무원푸드앤컬처는 11월 한 달간 감사·나눔·환경을 주제로 네 차례 릴레이 봉사활동을 진행했다.

지난 10일에는 부산지사 임직원 30여명이 사업장 식당에 모여 김장김치 300kg을 담갔다. 배추 약 120포기에 해당하는 물량이다. 김치는 거제시시각장애인협회에 기부됐으며, 협회가 1인당 약 5kg씩 나눠 회원 60여명에게 전달할 예정이다.

김장 나눔에 앞서 지난 5일에는 임직원 27명이 국립현충원을 찾아 묘역 주변을 정리했다. 올해 두 번째로 진행한 현충원 봉사활동이다.

환경보호 활동도 이어졌다. 지난 11일 부산엑스더스카이 일대에서는 임직원 20여명이 해운대 전망대 입구부터 해운대역까지 걸으며 쓰레기를 수거했다.

20일에는 식물성 지향 브랜드 플랜튜드의 소셜미디어 팔로워들과 함께 서울 용산역 일대에서 플로깅을 진행했다. 임직원 중심으로 진행하던 봉사활동에 고객까지 참여한 것이다.

신세계백화점은 지난 20일 본사와 강남점 임직원들의 봉사활동을 시작으로 연말 사랑의 김장 나눔 행사를 진행하고 있다.

이번 행사는 다음 달 중순까지 전국 12개 점포에서 이어진다. 임직원들이 직접 담근 김치와 회사가 마련한 물량을 합쳐 총 1만 포기를 지원할 계획이다.

김장김치는 초록우산 어린이재단과 협력해 각 점포가 위치한 지역의 종합사회복지관과 아동시설 등에 전달된다. 전국 점포망을 활용해 지역별 취약계층을 지원하는 방식이다.

bhc 등을 운영하는 다이닝브랜즈그룹도 지난 17일 서울 용산구 아동복지시설 혜심원에서 김장 나눔 봉사활동을 진행했다.

본사 임직원 26명이 참여해 김장김치 약 400포기, 800kg을 직접 담갔다. 완성된 김치를 시설에 전달한 뒤 아이들과 함께 수육을 곁들인 식사도 했다.

bhc 치킨 상품권과 뿌링팝콘 등 200만원 상당의 후원 물품도 지원했다. 지난해에 이어 2년 연속 진행한 행사다.

서울드래곤시티 역시 지난 16일 용산구 한남동에서 열린 사랑의 김장 나눔 행사에 참여했다. 임직원들은 김치 버무림부터 포장, 운반까지 맡았다.

행사에서 마련된 김장김치 400박스, 총 3200kg은 용산구 저소득 가정과 사회복지시설 등에 전달될 예정이다.

직접 김치를 담그는 대신 기업이 보유한 식품과 유통망을 활용해 취약계층을 지원하는 사례도 이어지고 있다.

대상은 지난 16일 서울 종로구청에서 열린 2027 희망온돌 따뜻한 겨울나기 캠페인 선포식에 1호 기부자로 참여했다.

대상은 종로구 취약계층에 1억원 상당의 청정원 식품세트 1400개를 지원할 예정이다. 본사가 위치한 종로구에서 2023년부터 4년 연속 해당 캠페인에 참여하고 있다.

김장철 소비자 부담을 줄이기 위한 지원도 진행했다. 대상은 지난 20일 농협경제지주에 배추 상생마케팅 후원금 7000만원을 전달했다.

후원금은 다음 달 9일까지 전국 하나로마트 등에서 진행하는 김장재료 할인 행사에 활용된다. 농협은 대상과 NH투자증권의 지원을 바탕으로 배추와 다발무, 양파, 깐마늘 등을 최대 38% 할인 판매한다.

매일유업은 지난 18일 자선바자회를 열고 판매 수익금 3300만원 전액을 취약계층에 기부하기로 했다.

바자회에는 매일유업의 우유와 두유를 비롯해 폴 바셋, 상하농원 등 관계사의 식품과 생활용품 40여종이 판매됐다.

한국마이크로소프트와 우리카드 등 광화문 인근 기업과 비영리기관으로 구성된 광화문원팀도 참여했다.

수익금은 성가정 입양원과 미혼양육모·학교 밖 청소년을 지원하는 자오나학교, 서울역 쪽방촌 등에 전달할 예정이다.

CJ나눔재단의 나눔 플랫폼 CJ도너스캠프는 다음 달 13일까지 CJ ONE 포인트 기부 캠페인 한끼의 울림을 운영한다.

겨울방학 기간 급식과 돌봄 공백으로 식사 지원이 필요한 아동을 돕기 위한 행사다.

CJ도너스캠프는 이번 캠페인으로 조성한 기부금을 활용해 내년 1월 전국 지역아동센터 160곳의 아동 3200명에게 밀키트를 전달할 계획이다.

밀키트는 레이먼 킴 셰프가 기획한 폭찹 스테이크와 CJ프레시웨이의 화이트 라구파스타, 로제 리조또 등 3종으로 구성된다.

기부 방식도 눈길을 끈다. 소비자가 CJ ONE 포인트를 기부하면 CJ도너스캠프가 같은 금액을 추가하는 1대1 매칭그랜트 방식이다.

올해 목표는 소비자 기부금 3000만원과 재단 지원금 3000만원을 합친 총 6000만원이다.

2017년 시작된 이 캠페인은 지난해까지 총 4억8000만원의 기부금을 조성했으며, 누적 2만1200명의 아동에게 식문화 체험 기회를 제공했다.

유통업계의 사회공헌활동은 직접적인 김장 지원뿐 아니라 식품 기부, 물가 부담 완화, 아동 급식 지원 등으로 확대되고 있다. 기업이 보유한 식품과 인력, 매장망을 지역사회 지원에 활용한다는 점이 공통적이다.

보건복지부의 기부식품 등 제공사업 실적에 따르면 지난해 전국 푸드뱅크·마켓에 기부된 식품과 생활용품은 2607억7800만원 상당으로 집계됐다. 2015년 1609억100만원보다 62.1% 늘어난 규모다. 지난해 기부물품 이용자는 34만3919명이었다.

기업들의 연말 나눔이 행사에 그치지 않고 지역사회에 필요한 식품을 꾸준히 지원하는 활동으로 이어질지도 관심이다.

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