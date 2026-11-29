편의점 김밥이 달라졌다. 묵은지에 날치알을 넣고, 두툼한 계란구이에 명란을 더한다. 쌀 품종부터 밥 짓는 방식까지 바꾸는 곳도 등장했다. 저렴하고 간편하게 한 끼를 해결하는 음식으로 여겨졌던 편의점 김밥이 맛과 취향을 따지는 소비자들 사이에서 인기를 끌고 있다.

GS25 제공

고물가로 외식 부담이 커진 가운데 편의점 업계도 유명 맛집과의 협업, 속재료 차별화, 제조 기술 개선 등을 통해 김밥의 품질을 높이고 있다.

29일 유통업계에 따르면 GS리테일이 운영하는 GS25가 지난달 출시한 식물원 김밥 2종의 누적 판매량이 한 달 만에 100만개를 넘어섰다.

유명 김밥 전문점 식물원김밥과 협업한 상품으로 날치알묵은지참치김밥과 명란통계란김밥 등 2종이다. 우리동네GS 앱에서 선공개한 사전예약 물량 500개가 10분 만에 동났고, 출시 직후 2주 연속 인기 검색어 10위권에 이름을 올렸다.

구매 고객 구성도 기존 김밥과 달랐다. GS25의 일반적인 김밥 매출에서 남성이 차지하는 비중은 61%지만 식물원 김밥은 여성 비중이 66%에 달했다.

연령별로는 30대가 36%, 20대가 28%로 집계됐다. 20·30대가 전체 매출의 64%를 차지했다.

재구매율도 일반 김밥 평균의 약 2배에 달했다. 사회관계망서비스(SNS)에서 화제가 된 상품을 호기심에 한 번 사 먹는 데 그치지 않고 반복 구매하는 소비자가 많았다는 얘기다.

GS25는 기존 김밥에서 쉽게 접하기 어려웠던 재료 조합과 풍성한 속재료가 인기 요인으로 작용한 것으로 보고 있다.

BGF리테일이 운영하는 CU는 김밥의 기본인 밥맛에 공을 들이고 있다.

지난 9월 말 누룽지 향과 찰진 식감이 특징인 수향미를 활용한 김밥 2종을 출시했다. 이후 도시락과 삼각김밥 등으로 상품군을 확대했다. 수향미를 적용한 간편식은 출시 두 달도 안 돼 누적 판매량 130만개를 돌파했다.

쌀을 씻고 불리는 과정부터 밥을 짓는 데 사용하는 물까지 바꿨다. 미네랄 함량이 낮은 연수를 사용해 냉장 보관 과정에서 밥의 수분이 줄어드는 문제를 개선했다.

코리아세븐이 운영하는 세븐일레븐도 약 1년간의 연구개발을 거쳐 냉장 상태에서도 밥알의 수분과 찰기를 유지하는 기술을 개발했다.

지난 4월 삼각김밥을 시작으로 김밥과 초밥, 도시락 등에 해당 기술을 적용했다. 올 뉴(All New) 간편식 관련 상품의 누적 판매량은 최근 2500만개를 넘어섰다.

이마트24는 지난 7월부터 삼각김밥에 들어가는 김과 밥, 속재료를 전반적으로 개선했다. 상품 개편 이후 7월부터 9월까지 삼각김밥 일평균 매출은 전년 동기 대비 15% 증가했다.

편의점 업계가 김밥 품질 개선에 나선 배경에는 외식 물가 상승이 자리 잡고 있다.

한국소비자원 가격정보종합포털 참가격에 따르면 지난달 서울 지역 김밥 한 줄 평균 가격은 3923원으로 지난해 같은 달(3646원)보다 7.6% 올랐다.

편의점 김밥을 고르는 소비자들의 기준도 달라지고 있다. 가격뿐 아니라 어떤 재료가 얼마나 들어갔는지 따지는 소비자가 많다.

한국소비자원이 올해 실시한 설문조사에서 편의점 김밥과 관련해 가장 궁금한 정보로 속재료 비율을 꼽은 응답자가 51.9%에 달했다.

실제 편의점 김밥 12종을 비교한 결과 참치김밥의 참치 비율은 16.5~21.9%, 불고기김밥의 불고기 비율은 13.1~23.7%로 제품별 차이가 적지 않았다.

참치 비율은 세븐일레븐의 올 뉴 킹듬뿍참치김밥, 불고기 비율은 CU의 피빅 더 키친 불고기김밥이 가장 높았다. 일반 김밥 가운데서는 GS25의 오리지널 근본김밥이 속재료 비율 45.1%로 가장 높았다.

외식비를 아끼려는 소비자가 늘고 있지만 무조건 저렴한 상품만 찾는 것은 아니다. 가격이 다소 높더라도 맛집에서 먹던 메뉴를 가까운 편의점에서 즐기거나 속재료가 풍성한 제품을 선택하는 소비 수요도 확인되고 있다.

편의점 김밥 시장의 경쟁 기준이 가격과 접근성에서 원재료와 맛, 식감으로 넓어지고 있다.

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