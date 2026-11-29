치킨집에서 영화 속 비밀 임무를 수행하고, 카페에서는 뮤지컬의 한 장면을 배경으로 커피를 마신다. 편의점에선 상품을 사는 대신 팝업스토어를 구경한다. 유통업계가 기존 매장의 기능을 바꾸고 있다.

KFC 제공

온라인 쇼핑과 배달 서비스가 일상화하면서 굳이 매장을 찾아갈 이유가 줄어들자 기업들이 영화·공연·지역 문화 등을 매장에 접목하고 나섰다. 상품 구매 목적이 아니더라도 소비자가 매장을 찾고, 머무는 동안 자연스럽게 구매로 이어지도록 하려는 전략이다.

29일 업계에 따르면 KFC는 마블 스튜디오의 신작 영화 ‘어벤져스: 둠스데이’와 손잡고 서울 광진구 건대입구역점을 영화 속 악당 닥터 둠의 아지트로 꾸몄다. 다음달 16일 영화 개봉을 앞두고 문을 연 이 매장은 다음달 27일까지 운영된다.

방문객은 자외선(UV) 조명을 비춰 숨겨진 계약 조항을 찾는 등 3단계 미션을 수행하고 경품 뽑기에 참여할 수 있다. KFC 앱 가입과 협업 제품 구매 인증도 체험 프로그램에 연계했다.

매장에는 의류와 가방, 모자 등 공식 협업 굿즈를 전시했다. ‘둠징거’와 ‘둠트리플다운’을 비롯한 협업 메뉴 5종도 판매한다. KFC에 따르면 협업 버거 2종은 출시 열흘도 안 돼 누적 판매량 20만개를 넘어섰다.

동서식품은 공연 관람 수요를 카페로 끌어왔다. 서울 한남동 맥심플랜트에서 뮤지컬 ‘오페라의 유령’을 주제로 꾸민 테마 공간을 오는 29일까지 운영한다.

가면과 장미, 샹들리에 등으로 작품의 배경인 19세기 파리 오페라 하우스를 재현했다. 붉은 장미를 소재로 한 딸기 라테와 케이크도 출시했다. 한정 메뉴 구매 고객에게는 출연 배우 인터뷰를 담은 특별 신문과 협업 코스터를 제공한다.

지역 특색과 소비자의 생활 방식에 맞춰 매장을 설계하는 기업도 늘고 있다.

스타벅스가 지난 8월 31일 문을 연 포항환호DT점에는 국내 스타벅스 최초로 온돌 평상 좌석이 들어섰다. 신발을 벗고 평상에 앉아 커피를 마실 수 있다. 전통 창호를 연상시키는 진열장과 도자기 등으로 내부를 꾸몄다.

경기 남양주시 더북한강R점에서는 반려동물과 함께 시간을 보낼 수 있다. 세종예술의전당점에는 영유아 동반 고객을 위한 가족 휴게실과 어린이 체험 프로그램을 마련했다. 같은 브랜드라도 매장마다 방문 목적이 달라지는 구조다.

CJ올리브영은 건강한 생활 습관에 관심이 많은 소비자를 겨냥했다. 지난달 30일 서울 성수동에 문을 연 ‘올리브베러 성수점’은 지하 1층부터 지상 3층까지 영업면적 185평 규모다. 지난 1월 광화문에 첫 매장을 연 이후 다섯 번째 점포이자 최대 규모 매장이다.

1층에서는 식물성 단백질 스무디와 건강차를 즉석에서 만들어 판매한다. 저당·제로·비건 간식을 한데 모은 공간과 사우나를 콘셉트로 한 입욕·바디케어 공간도 갖췄다.

건강기능식품이나 화장품을 진열하는 데 그치지 않고 소비자가 자신의 식습관과 생활 방식에 맞는 상품을 직접 찾아보고 경험하도록 매장을 구성했다.

소비자가 상품을 빠르게 구매하고 떠나는 데 익숙했던 편의점도 달라지고 있다.

이마트24는 지난해 11월 서울 성수동에 플래그십스토어 ‘트렌드랩 성수점’을 열었다. 10~30대 소비자를 겨냥해 팝업과 이벤트 전용 공간을 마련하고 입점 브랜드를 주기적으로 바꾸고 있다.

GS25도 성수동에서 팝업형 플래그십스토어 ‘도어투성수’를 운영하며 식음료와 패션, 게임 등 편의점의 기존 상품군을 넘어선 협업을 진행해 왔다.

캐릭터와 애니메이션 팬을 겨냥한 대형 매장도 등장했다. 대원미디어는 지난 12일 서울 성수동에 복합문화공간 ‘팝콘D스퀘어 성수’를 열었다.

건물 1층부터 4층까지 캐릭터 상품과 일본식 경품 추첨 등을 즐길 수 있는 공간을 배치하고, 5·6층은 팝업 전용 공간으로 구성했다. 다음달 12일까지 트레이딩 카드 게임 관련 팝업 행사도 진행한다.

특정 상품을 판매하는 것보다 소비자의 취미와 관심사를 중심으로 매장을 구성한다는 점에서 기존 유통 매장과 차이가 있다.

기업들이 체험형 매장을 확대하는 배경에는 온라인과 오프라인의 경쟁 방식 변화가 있다. 가격과 배송 속도만으로 경쟁하기 어려운 오프라인 매장에 직접 찾아가야 할 이유를 만드는 것이다.

특히 영화나 공연, 캐릭터와 협업하면 기존 브랜드 고객뿐 아니라 해당 콘텐츠의 팬까지 매장으로 끌어들일 수 있다. 방문객이 촬영한 사진과 영상이 사회관계망서비스(SNS)에 퍼지면서 추가 홍보 효과도 기대할 수 있다.

상품을 얼마나 많이 진열하느냐보다 소비자가 왜 이 매장을 찾아야 하는지가 오프라인 유통업계의 새로운 경쟁 과제로 떠오르고 있다.

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