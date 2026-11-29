화장품을 싸게 파는 것만으로는 부족해졌다. 올해 소비자들이 많이 산 제품과 좋은 평가를 받은 상품을 따로 모아 할인하고, 직접 써볼 수 있는 공간까지 마련하는 뷰티 플랫폼이 늘고 있다. 수많은 신제품 가운데 무엇을 사야 할지 고민하는 소비자의 선택을 돕는 동시에 연말 매출을 끌어올리려는 전략이다.

CJ올리브영 제공

29일 업계에 따르면 CJ올리브영은 고객 구매 데이터 1억9000만건을 분석한 ‘2026 올리브영 어워즈’를 발표하고 다음 달 5일까지 7일간 올해 마지막 올영세일을 진행한다.

올해로 12회를 맞은 어워즈는 지난해 7월 1일부터 올해 6월 30일까지의 구매 데이터와 소비 트렌드를 바탕으로 총 38개 부문에서 158개 상품을 선정했다.

눈에 띄는 변화는 건강 관련 상품의 비중이 커졌다는 점이다. 올리브영은 올해 ‘베러 웰니스’ 부문을 신설했다. 세분화된 피부 관리 수요를 반영해 서바이벌 뷰티와 어드밴스드 더마 부문도 추가했다.

외국인 고객의 구매 데이터를 활용한 글로벌 부문은 독립 시상 부문으로 격상했다. 국내 소비자뿐 아니라 한국을 찾은 외국인 관광객과 해외 온라인몰 이용객의 구매 흐름까지 반영한 것이다.

올리브영은 어워즈 수상 상품을 중심으로 한정 기획세트와 특가 상품을 선보인다. 겨울철 보습 화장품과 연말 모임을 위한 색조 화장품, 웰니스샷과 단백질 제품 등 건강 관련 상품도 할인 대상에 포함했다.

서울 성수동과 경기·부산·제주 등 전국 25개 거점 매장에서는 수상 상품을 모은 팝업스토어를 운영한다. 올영세일이 끝난 뒤에도 연말까지 관련 행사를 이어갈 예정이다.

뷰티 플랫폼 화해도 소비자 리뷰를 기반으로 선정한 제품을 오프라인으로 가져왔다.

화해를 운영하는 화해글로벌은 12월 4일부터 6일까지 서울 성수동 MM블루에서 ‘피부랑 화해하자’ 팝업스토어를 운영한다. 아누아, 아비브, 에스네이처 등 20여개 K뷰티 브랜드가 참여한다.

기초화장품과 자외선 차단제뿐 아니라 두피 관리 제품, 뷰티 디바이스, 이너뷰티 상품까지 체험할 수 있다. 국내외 바이어와 브랜드 간 비즈니스 미팅도 마련한다.

개별 화장품 브랜드도 수상 이력을 마케팅에 활용하고 있다. FSN 자회사 부스터즈의 스킨케어 브랜드 기픈은 지난 8월 국내 출시한 ‘네오샷 스킨 부스트 세럼’이 출시 약 3개월 만에 2026 화해 하반기 어워드 세럼 모공 부문에서 1위에 올랐다고 밝혔다.

컬리는 오프라인 체험을 온라인 구매로 연결해 성과를 냈다.

지난 12일부터 15일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 ‘컬리뷰티페스타 2026’에는 나흘간 1만4000명이 방문했다. 행사 참여 브랜드의 거래액은 전년 동기 대비 470% 증가했다.

SK-II, 유세린, 아멜리, 사봉, 프레시안 등 45개 브랜드가 참여했다. 행사장을 아침·낮·저녁·밤으로 나눠 시간대별 피부 관리 방법과 관련 상품을 소개했다.

현장에서 제품을 체험한 고객이 QR코드를 통해 할인 쿠폰을 받을 수 있도록 했다. 온라인에서는 5600여개 뷰티 상품을 최대 90% 할인했다.

패션 플랫폼 무신사도 연말 화장품 할인 경쟁에 가세했다.

무신사는 지난 28일부터 이날까지 겨울 블랙프라이데이 행사의 하나로 뷰티데이와 잡화데이를 진행한다. 지난 22일 시작한 전체 블랙프라이데이 행사는 43시간 만에 누적 판매액 1000억원을 넘어섰다. 지난해 겨울 행사보다 6시간 빠른 기록이다.

연말 뷰티 행사에서 공통적으로 나타나는 변화는 판매 상품의 범위가 넓어졌다는 점이다.

기초·색조 화장품 중심이었던 행사에 단백질 식품과 건강 음료, 두피 관리 제품, 미용기기 등이 들어왔다. 외모를 가꾸는 데 그치지 않고 일상 속 건강관리까지 챙기는 소비 수요를 반영한 것이다.

화장품을 고르는 기준도 달라지고 있다. 올리브영은 실제 구매 기록을, 화해는 소비자 리뷰와 평점을 활용한다. 컬리는 직접 제품을 사용해 볼 기회를 늘렸다.

할인율만으로 경쟁하던 연말 뷰티 시장에서 어떤 상품이 왜 인기를 끌었는지 보여주고 실제 구매로 연결하는 능력이 새로운 경쟁 요소로 떠오르고 있다.

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