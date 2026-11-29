고급 레스토랑에서나 맛볼 법한 트러플 리조또가 샤브샤브 뷔페에 등장했다. 유명 셰프의 조리법을 적용한 햄버거는 석 달 만에 400만개 넘게 팔렸고, 편의점에서 판매한 티라미수는 250만개가 팔려나갔다.

샤브올데이 제공

유통업계가 스타 셰프와의 협업에 공을 들이고 있다. 과거 유명인의 얼굴을 광고에 내세우는 데 그쳤다면 이제는 셰프의 조리법을 기존 제품에 접목해 실제 판매할 메뉴를 개발한다. 한정판으로 출시했다가 소비자 반응에 힘입어 정식 메뉴로 편입하는 사례도 나왔다.

29일 업계에 따르면 샤브샤브 전문 뷔페 샤브올데이는 지난 26일 넷플릭스 요리 경연 프로그램 ‘흑백요리사’ 시즌1 우승자인 ‘나폴리 맛피아’ 권성준 셰프와 협업한 겨울 신메뉴를 출시했다.

‘샤폴리 맛피아’를 콘셉트로 이탈리아 요리의 특징을 샤브샤브 육수부터 식후 디저트까지 반영했다.

포르치니와 트러플을 넣은 닭 육수를 비롯해 크림과 트러플을 활용한 리조또, 토마토소스와 바질을 곁들인 치킨 윙봉을 선보였다. 권 셰프의 대표 메뉴인 티라미수에는 한국식 식재료인 인절미를 접목했다.

샤브샤브를 먹고 남은 육수에 죽을 끓여 먹던 익숙한 식사 방식에 이탈리아 요리를 더한 것이 특징이다.

샤브올데이는 겨울철 외식 수요를 겨냥해 묵은지 마늘 삼겹, 참나물 통들깨 파스타 등 별도의 신메뉴도 마련했다. 멤버십 앱을 출시하고 5000원 할인 쿠폰을 제공하는 등 고객 확보에도 나섰다.

앞서 지난 19일에는 신규 브랜드 캠페인을 발표하며 연간 6회 이상 메뉴를 개편하고 전문 셰프와 협업한 시즌 한정 메뉴를 확대하겠다는 계획을 밝혔다.

스타 셰프와의 협업이 단순한 화제몰이를 넘어 판매 성과로 이어진 사례는 이미 여럿이다.

롯데GRS가 운영하는 롯데리아는 지난해 1월 권 셰프와 공동 개발한 ‘나폴리맛피아 모짜렐라버거’ 2종을 출시했다. 기존 치즈버거에 바질과 토마토 등 이탈리아 요리에 쓰이는 식재료를 접목했다.

소비자 반응은 빨랐다. 출시 일주일 만에 45만개, 한 달 만에 150만개가 판매됐다. 석 달간 누적 판매량은 400만개를 넘어섰다.

당초 한정 메뉴였지만 다른 제품보다 재구매 고객 수도 2배 이상 많았다. 롯데리아는 결국 지난해 5월 해당 제품을 정식 메뉴로 전환했다.

맘스터치는 ‘흑백요리사’ 시즌1 준우승자인 에드워드 리 셰프와 손잡았다. 지난해 2월부터 선보인 협업 메뉴는 같은 해 말까지 600만개 이상 판매됐다.

올해는 중식 대가 후덕죽 셰프와 협업하며 메뉴 개발 영역을 넓혔다.

치킨 프랜차이즈 푸라닭도 지난해 브랜드 출시 10주년을 맞아 권 셰프와 투움바 치킨 등 신메뉴를 개발했다. 이디야커피 역시 지난해 9월 권 셰프와 협업한 가을 한정 메뉴 3종을 선보였다.

버거와 치킨을 넘어 커피 전문점과 샤브샤브 뷔페까지 셰프 협업이 확산한 셈이다.

편의점과 식품 제조업체도 이 시장에 뛰어들었다.

CU가 권 셰프와 협업한 ‘밤 티라미수 컵’은 올해 2월 집계 기준 250만개가 판매됐다. 이를 활용한 ‘연세우유 밤티라미수 생크림빵’도 185만개가 팔렸다.

‘급식대가’로 알려진 이미영 조리사와 협업한 도시락·김밥 등의 누적 판매량은 700만개를 넘어섰다.

GS25는 에드워드 리 셰프와 협업한 상품을 출시해 한 달 만에 100만개를 판매했다. 2024년 10월 시작한 흑백요리사 협업 상품의 전체 누적 판매량은 올해 2월 기준 620만개를 넘어섰다.

세븐일레븐도 후덕죽 셰프와 손잡고 고추잡채 삼각김밥, 중화도시락, 깐풍치킨버거 등을 출시했다.

식품 제조업체 가운데서는 CJ제일제당이 대표적이다.

CJ제일제당에 따르면 흑백요리사 출연 셰프들과 개발한 프리미엄 간편식 제품의 올해 상반기 누적 매출은 370억원에 달했다.

시즌2 우승자인 최강록 셰프와 개발한 우동, 윤나라 셰프와 협업한 국물요리 등에서 판매 성과를 거뒀다. 이후 평양냉면과 들기름막국수, 삼계탕까지 제품군을 확대했다.

기업들이 유명 셰프와 손잡는 이유는 비교적 분명하다. 기존 제품에 새로운 맛을 더하면서 이미 대중에게 알려진 셰프의 인지도까지 활용할 수 있어서다.

소비자 입장에서도 예약이 어렵거나 가격 부담이 큰 유명 레스토랑을 직접 방문하지 않고 셰프의 조리법을 반영한 음식을 접할 수 있다.

특히 외식 물가에 부담을 느끼는 소비자에게는 햄버거나 편의점 간편식이 상대적으로 적은 비용으로 새로운 맛을 경험할 수 있는 선택지가 된다.

유명세만으로 장기적인 판매 성과를 보장할 수는 없다. 호기심에 한 번 구매하는 고객과 맛에 만족해 다시 찾는 고객은 다르다.

롯데리아가 셰프 협업 제품을 정식 메뉴로 전환한 것도 초기 판매량뿐 아니라 재구매 실적이 뒷받침됐기 때문이다.

스타 셰프의 이름이 소비자의 첫 구매를 이끌 수는 있다. 두 번째 구매를 결정하는 것은 결국 맛과 가격이다.

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