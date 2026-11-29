도널드 트럼프 미국 대통령이 인공지능(AI)을 대체할 용어로 ‘슈퍼지능’(SI·Super Intelligence)을 제안한 뒤 2개월 넘게 지났으나 눈에 띄는 변화가 없자 짜증을 냈다. 트럼프 행정부에 대체로 호의적인 보수 성향 언론사 및 언론인을 향해 ‘왜 SI를 사용하지 않느냐’는 취지의 항의 섞인 의문을 제기한 것인데, 과연 효과가 있을지 주목된다.

미국 최대의 명절 추수감사절인 지난 26일(현지시간) 휴가 중인 도널드 트럼프 대통령이 플로리다주 마러라고 리조트 사저에서 행정명령에 서명하고 있다. AP연합뉴스

트럼프는 미국 최대의 명절인 추수감사절 연휴 도중인 28일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 ‘SI가 종국에는 AI를 제칠 것’이란 소신을 밝혔다. SI는 지난 9월 트럼프가 전 세계를 상대로 “AI 대신 사용하겠다”며 공표한 개념으로, 우리말로는 ‘슈퍼지능’ 또는 ‘초(超)지능’ 등으로 번역된다.

대표적 친(親)트럼프 방송인 폭스뉴스와 보수 성향의 신문 월스트리트저널(WSJ)을 향해 트럼프는 “SI를 절대 사용하지 않는다”며 서운함을 드러냈다. 이어 “두 매체는 AI를 쓰기 위해 일부러 노력하지만 뭐 괜찮다”며 “SI가 항구적으로 AI보다 우위를 점할 것”이라고 덧붙였다. “SI라는 이름이 훨씬 더 정확하다”고 거듭 강조한 트럼프는 “인공적인 것이 아니고 초월적”(It’s SUPER, not Artificial)이란 이유를 들었다.

트럼프는 폭스뉴스에서 앵커로 일하는 언론인 섀넌 브림(56)을 콕 집어 “AI라는 표현에 집착한다”고 비판을 가하기도 했다. 로스쿨을 졸업하고 변호사 자격을 취득한 브림은 2007년 폭스뉴스에 기자로 합류했으며, 2022년 9월부터 ‘폭스뉴스 선데이’ 진행자를 맡고 있다.

“브림은 ‘인공적’이란 단어를 계속 반복해서 말한다”고 지적한 트럼프는 “누가 그녀(브림)에게 이것이 AI가 아니라 SI라고 설명해줄 수 있을까”라는 질문을 던졌다. 그러면서 “증권거래위원회(SEC)의 위대한 폴 앳킨스 위원장이 곧 SI 용어 사용을 의무화할 예정”이라고 밝혔다.

트럼프는 지난 9월22일 뉴욕 유엔 본부에서 열린 유엔 총회에 참석해 연설하던 중 느닷없이 “앞으로 미국 정부 문서에서 AI 대신 SI란 용어를 사용하겠다”고 발표했다. ‘인공적’이란 표현이 AI 기술이 가짜인 양 오해를 받게 만든다는 이유를 들었다.

그로부터 며칠 뒤 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 미국을 국빈으로 방문했다. 중국은 AI 기술 분야에서 미국과 나란히 선두 그룹을 형성한 것으로 평가된다. 트럼프는 백악관에서 열린 미·중 정상회담 직후 “AI를 SI로 부르기로 시 주석과 합의했다”고 밝혔다. 하지만 회담 결과에 대한 중국 측 발표문에 SI는 없었고, AI라는 표현이 그대로 쓰였다.

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