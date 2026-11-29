6·3 지방선거 투표용지 부족사태 등을 수사하는 이태한 선거관리위원회 특검팀이 84일째를 맞아 수사 가능 기한 반환점을 돌았다.



특검팀은 투표자 수 허위입력과 투표록 위·변조 등 선거관리 과정의 구체적인 위법 정황을 확인했지만, 신병확보가 누적 1명에 그치면서 '윗선 개입' 여부 등 수사에 어려움을 겪고 있다.

이태한 선거관리위원회 특별검사가 지난 10월 28일 6·3 지방선거 투표용지 공개 검증을 위해 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에 도착해 대기하고 있다. 연합뉴스

특검팀은 선거 관리 부실과 관련해 조직적인 지시나 묵인에 따른 것인지 규명하고 노태악 전 중앙선관위원장 등 지도부의 개입 여부를 밝혀야 한다.



투표자 수 허위 입력과 투표록 위·변조뿐 아니라 공명선거추진활동비(공추비) 부당 지급, 외유성 출장, 선거 물품 납품 비리 등 의혹에 대한 수사도 남아 있다.



◇ 투표자 수 허위입력·투표록 위변조 정황…선거관리 부실 구체화



29일 법조계에 따르면 지난 9월 7일 출범한 특검팀은 최장 150일의 수사 기간 가운데 84일째를 맞아 반환점을 넘겼다.



특검법상 기본 수사 기간은 90일이며 필요할 경우 30일씩 두 차례 연장할 수 있다.



특검팀은 이달 말 수사 기간 대통령과 국회에 연장 사유를 보고할 계획이다.



특검팀이 수사 과정에서 구체적인 사실관계를 확인한 분야는 투표자 수 허위 입력과 투표록 위·변조 의혹이다.



특검팀은 전국 시군구 선관위 총 36곳에서 투표자 수를 허위로 입력한 사실을 확인했다.



이번 지방선거에서 선관위가 1시간 단위로 투표자 수를 잘못 입력하고도 절차에 따라 보고와 승인을 거치지 않고 투표자 수를 조정하는 방식으로 수정한 혐의가 포착됐다.



일련번호가 인쇄되지 않은 '무번호 투표용지'가 이번 지방선거에서 140여곳의 투표소에 배포돼 실제 사용됐으며 이 가운데 최소 40곳에서 투표록이 위·변조된 정황도 조사하고 있다.



투표록은 선거 당일 투표 진행 경과와 투표용지 관리, 교부 등을 기록하는 공문서다. 개표 후 봉인해 당선인 임기 종료 시까지 보존해야 한다.



경기도교육감 선거에서는 경기 광주시선관위 직원이 개표상황표를 은닉하고 위조해 개표 결과와 실제 달라졌다는 혐의도 받았다.



선거 후 경기도선관위는 개표 결과 전수조사에서 오류를 파악해 시정했다고 밝혔는데, 이후 특검 수사 과정에서 개표상황표 위·변조 정황이 확인됐다.



다만 관련자들에 대한 신병 확보에는 어려움을 겪고 있다.



특검팀은 투표록 위·변조, 개표상황표 위·변조 등의 혐의를 받는 중앙선관위 소속 3명과 시도선관위 소속 5명 등 총 8명에 대해 구속영장을 청구했지만 이 중 1명에 대해서만 영장을 발부받았다.



영장이 발부된 피의자는 경기도교육감 선거에서 개표상황표를 은닉하고 위조해 개표 결과를 실제와 다르게 만든 혐의를 받는 경기 광주시선관위 소속 직원 이모씨다.



이씨의 구속 기간은 최대 20일로, 특검팀은 구속 기간이 끝나는 내달 13일께 첫 기소에 나설 것으로 알려졌다.



영장이 기각된 중앙선관위 소속 직원들은 중간관리자급이고 시도선관위 소속 직원들은 실무자였던 것으로 알려졌다.



특검팀은 당초 영장이 기각된 직원들에 대해 구속영장 재청구를 검토했으나, 이들에 대한 보강 수사와 함께 새로운 피의자의 혐의를 밝혀내는 데 집중할 계획인 것으로 전해졌다.



중간관리자와 실무자급을 넘어 선관위 지도부 등 '윗선'의 개입 여부를 규명하는 데 수사력을 집중한다는 방침이다.







◇ 남은 과제는 '윗선' 규명…공추비·외유성 출장 의혹도



앞으로 수사는 선거 관리 과정에서 발생한 위법 행위가 개별 직원의 일탈인지, 조직적인 지시나 묵인에 따른 것인지 규명하는 데 초점이 맞춰질 것으로 예상된다.



특검팀은 투표자 수 허위 입력 문제와 투표록 위·변조 정황에서 지휘부의 지시나 보고·승인이 있었는지 확인해야 한다.



노태악 전 중앙선관위원장의 외유성 출장 의혹과 공명선거추진활동비(공추비) 부당 지급 의혹, 선거 물품 입찰 비리 등에 관여했는지 등 의혹들도 규명 대상에 포함된다.



앞서 특검팀은 노 전 위원장의 외유성 출장 의혹과 관련해 그의 자택을 압수수색했고 휴대전화 등을 확보했다.



노 전 위원장은 재임 중 세 차례 해외 출장에 배우자를 동반하고 관련 경비를 선관위 예산으로 집행했다는 의혹을 받는다.



선관위가 위원장 및 비상임위원들에게 활동비를 부정하게 지급한 정황도 들여다보고 있다.



특검팀은 해당 의혹과 관련해 선관위와 허철훈 전 사무총장 자택 등에 대해서도 압수수색했다.



선관위 공추비가 전·현직 고위 법관 등에 지급되는 등 예산 불법 전용 의혹도 조사 중이다.



특검팀 내부에서는 선관위 고위 관계자와 재판부가 얽혀 있어서 선관위 직원들에 대한 구속영장이 제대로 발부되지 않았다며 의심하는 기류도 있다.



앞서 특검팀은 법원이 대법관 등 전·현직 고위 법관을 향한 특검팀의 압수수색 영장 청구를 납득하기 어려운 이유로 기각했다고 공개 반발한 바 있다.



특검팀 관계자는 "사법부가 '제식구 감싸기'를 한다는 우려가 있는 것은 사실"이라며 "법원에서 제대로 법리 검토를 한 뒤 영장 등에 대해 평가할 수 있도록 엄정히 수사할 것"이라고 말했다.



노태악 전 중앙선관위원장 등 선관위 핵심 관계자에 대한 대면 조사도 남아있다.



특검팀은 이들에 대해 다음 달 초중순에 조사할 것으로 예상된다.



선거 물품 입찰 비리 의혹 수사도 진행되고 있다.



특검팀은 투표용품 입찰 비리 의혹과 관련해 중앙선관위와 경기 김포시·대구 등의 선거 용품 관련 업체 5곳 등을 압수수색했다.



특검팀은 이후에도 140억원대 장비 납품 비리 의혹 등을 규명하기 위해 중앙선관위와 전현직 선관위 직원들 주거지 2곳에 대해 압수수색 영장을 집행하기도 했다.

<연합>

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