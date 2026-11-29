국내 5대 금융그룹이 증권시장안정펀드(증안펀드) 출자 약정액을 그룹별 최대 2조원으로 늘리는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다.



다른 금융회사들도 추가 출자에 동참하면 현재 10조원대인 증안펀드 규모가 20조원 수준까지 확대될 수 있다.



국내 증시 규모가 크게 성장한 만큼 증안펀드 재원을 확충해 시장 안정에 기여하겠다는 취지다.



다만 금융그룹들은 약정액 증액으로 생산적·포용금융과 주주환원 여력이 줄어들 수 있다며 증안펀드 출자분에 적용하는 위험가중치를 낮추는 등 자본비율 부담을 완화해달라고 금융당국에 요구하는 것으로 전해졌다.

사진=연합뉴스

◇ 5대 금융 약정액 최대 10조원…증안펀드 20조원 확대 가능성



29일 금융권에 따르면, 5대 금융그룹(KB·신한·하나·우리·NH농협)은 증안펀드 출자 약정액을 최대 2조원으로 높이는 시나리오를 내부적으로 검토하고 있다.



증안펀드 최대 출자자인 한국산업은행이 이달 23일 펀드 참여 금융회사들에 기존 약정금을 집행할 수 있는지, 추가 출자 여력은 어느 정도인지 문의한 데 따른 검토다.



현재 KB국민·신한·하나·우리은행의 약정액은 각 1조원이다. NH농협금융은 그룹 약정액 7천억원 중 농협은행이 3천800억원을 맡고, 나머지 3천200억원을 농협생명·NH투자증권·농협손해보험이 나눠 맡았다.



이번에 5대 금융이 2조원씩으로 약정액을 늘리면 이들 몫은 전체 4조7천억원에서 10조원으로 5조3천억원 늘어난다.



다른 출자 기관들이 약정액을 그대로 유지해도 증안펀드 전체 규모는 16조원이 넘게 된다. 기존에 2조원을 약정한 산업은행을 비롯해 보험사, 증권사 등이 모두 합쳐 4조원만 더 약정해도 총액이 20조원대에 이른다.



특히 올해 주식 거래 활성화로 실적이 개선된 증권사들의 추가 약정 여력이 작지 않을 것으로 업계는 보고 있다.



현재 6천억원을 약정한 미래에셋그룹의 박현주 회장은 최근 한 언론 인터뷰에서 "증안펀드를 최소 100조원 규모로 키울 필요가 있다"고 주장하기도 했다.



시중은행 관계자는 "국내 증시 시가총액이 늘어난 만큼 증안펀드도 종전 규모로는 시장에 시그널을 주기 어려울 것"이라며 "약정액 증액이 불가피하다"고 말했다.



다른 은행 관계자는 "금융당국의 공식 지침과는 무관하게 은행별로 내부 검토하는 단계"라며 "실제 얼마를 더 약정할지는 그룹 차원의 추가 논의와 이사회 의결 등을 거쳐야 한다"고 전했다.



◇ 금융권 "주주환원 여력 줄어"…자본비율 부담 완화 요구



한편, 금융지주들은 오는 30일 금융권 시장안정 긴급 점검회의에서 약정액을 늘릴 경우 증안펀드 출자분에 적용하는 위험가중치를 낮춰달라고 당국에 건의할 계획이다.



당국은 회의를 앞두고 증액에 따른 부담과 건의 사항을 취합하고 있다.



증안펀드는 금융회사가 미리 약정한 한도 안에서 자금 납입 요청이 들어올 때 돈을 내는 '캐피털콜' 방식으로 운용된다. 은행은 아직 납입하지 않은 약정액도 일정 비율만큼 위험가중자산(RWA) 산정에 반영한다.



보통주 자본비율(CET1)은 보통주 자본을 위험가중자산으로 나눈 값으로, 자본이 그대로인 상태에서 펀드 약정액을 늘리면 분모가 커져 비율이 떨어진다.



은행이 기존 자본비율을 유지하려면 그만큼 기업 대출이나 신규 투자에 쓸 수 있는 여력이 줄어드는 셈이다.



한 금융지주 관계자는 "재원 확대 취지에는 공감한다"면서도 "약정 규모가 크게 늘어나면 실제 자금이 집행되기 전부터 CET1에 부담이 생길 수밖에 없다"고 말했다.



다른 금융지주 관계자도 "약정 규모에 비례해 위험가중자산 증가가 예상되는데, 이는 그룹의 주주환원을 위한 자본 감소로 이어질 수 있다"고 우려했다.



향후 배당과 자사주 매입·소각 규모를 정할 때 증안펀드 출자로 더 쌓아야 할 자본까지 고려해야 한다는 것이다.



실제 납입 요청이 단기간에 몰리면 은행에서 한꺼번에 자금이 빠져나가 유동성 관리도 어려워질 수 있다고 이들 회사는 지적한다.



이에 따라 은행권 일각에서는 유동성커버리지비율(LCR)을 산정할 때 미납입 약정액 가운데 향후 30일 안에 빠져나갈 것으로 간주하는 비율을 낮춰달라는 건의도 나올 것으로 보인다.



주가 하락으로 투자 손실을 보거나 자금 회수가 늦어질 수 있어 증액을 단계적으로 추진해야 한다는 의견도 있다.



앞서 금융당국은 코로나19 팬데믹 충격으로 증안펀드를 조성했을 때도 출자 금융회사의 자본 부담을 덜어준 적이 있다.



금융위원회와 금융감독원은 2020년 4월 은행의 증안펀드 출자분에 일반 상장주식 위험가중치(300%)의 3분의 1인 100%를 적용했다. 증시 안정을 목적으로 출자하는 은행이 같은 금액의 주식을 직접 보유할 때보다 자본을 덜 쌓아도 되도록 했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지